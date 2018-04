Arriva il Vinitaly più internazionale di sempre

Una edizione sempre più internazionale con il 25% in più di presenze estere. È il cinquantaduesimo Vinitaly che inizia a Verona domenica 15 aprile fino al 18. Una manifestazione che a oggi conta 4.319 espositori da 33 Paesi e 13.000 vini iscritti consultabili attraverso un portale informativo in italiano, inglese e cinese.

Anche quest’anno Vinitaly sarà preceduto dall’evento internazionale OperaWine, che sabato 14 aprile fa da ouverture alla rassegna nel palazzo della Gran Guardia, presentando 107 aziende di tutte le regioni italiane, selezionate dalla rivista americana Wine Spectator.

Ma Vinitaly non è solo vino. Ci sarà, come sempre, Sol&Agrifood, salone internazionale dell’agroalimentare di qualità, rassegna interattiva che attraverso cooking show, momenti educational e degustazioni valorizza in chiave business le peculiarità dell’agroalimentare e l’olio extravergine d’oliva in particolare, e Enolitech, appuntamento internazionale con la tecnologia innovativa applicata alla filiera del vino e dell’olio. Il tutto legato da un ensemble di chef stellati, proposte di accoppiamento wine&food, degustazioni di livello internazionale. Appuntamento nell’appuntamento è «Donne del vino», la grande degustazione domenica di vini da vigneti storici con oltre 80 anni di età. Tanti i messaggi che si lanceranno dal salone di Verona, dal 15 al 18 aprile: una tavola rotonda sull’importanza delle donne nei consumi di vino in Asia, la presentazione di una nuova guida al femminile, gli incontri con le altre associazioni di donne in agricoltura e infine, la grande cena di fine Vinitaly al Palazzo della Gran Guardia di Verona.