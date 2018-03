Al FrankenBierFest le migliori "bionde" della Franconia

Sono introvabili, non vengono imbottigliate e difficilmente, se non avete in programma un viaggio nella regione tedesca della Franconia, riuscirete ad assaggiarle: sono le birre artigianali della Franconia, regione tedesca a nord della Baviera. Dal 6 all’8 aprile sarà possibile degustarle a Roma, nella Limonaia di Villa Torlonia, al FrankenBierFest, il festival che celebra la cultura, la storia e la tradizione brassicola francone organizzato da Publigiovane Eventi.

Giunto alla quarta edizione, il festival è un'opportunità per gli amanti della birra artigianale tedesca che potranno assaggiare alcuni tra i più rari malti e luppoli, spillati direttamente dalle tipiche botticelle franconi, e selezionati da Manuele Colonna, esperto beer taster internazionale e autore del libro “Birra in Franconia”. Il libro, edito da Publigiovane, verrà presentato nel corso della tre giorni romana; dove verrà allestita anche la mostra fotografica curata da Michael James, beer traveller di fama mondiale.

Tra le creazioni birrarie presenti al festival, le rarissime Kellerbier definite ‘birre di cantina’ per l’abitudine dei birrai di stoccare le botti nei tunnel sotterranei dei sette colli di Bamberga. Durante la lagerizzazione (una delle fasi di produzione) il tappo delle botti viene parzialmente tolto per permettere all’anidride carbonica di fuoriuscire ed evitare l’esplosione dei contenitori. È proprio questo procedimento che caratterizza le vere Kellerbier, birre 'piatte' caratterizzate da una 'luppolatura' ben definita.



FrankenBierFest

La Limonaia di Villa Torlonia - Via Lazzaro Spallanzani, 1A

Venerdì 6 aprile: 17.00 – 2.00

Sabato 7 aprile: 12.00 - 2.00

Domenica 8 aprile: 12.00 – 00.30

Ingresso gratuito