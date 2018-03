Hotel Eden, festa sul tetto della Capitale

Un rooftop con la vista più bella della capitale, una nuvola colorata di fiori primaverili, food station per tutti i gusti, il tocco di uno chef stellato, un team di professionisti di eccellenza. Serata da incorniciare quella del party dell'Hotel Eden per festeggiare un anno dalla riapertura. “Dodici mesi straordinari e ricchi di successi aldilà delle nostre aspettative,” ha dichiarato il Direttore Luca Virgilio, che insieme al suo team ha voluto spegnere la prima candelina in un evento con circa 200 ospiti. Tra gli altri, l'attrice Jane Alexander, la conduttrice Rai Carolina Rey, l’Amministratore Delegato di Medusa Film Giampaolo Letta e la moglie Rossana, l’influencer Paolo Stella. Il menu dell’evento è stato curato dall’Executive Chef dell’Hotel Eden, Fabio Ciervo, una stella Michelin riconquistata a soli sette mesi dalla riapertura del ristorante La Terrazza.