Mama Poke, a Roma arriva il sushi hawaiano

Raddoppia a Roma l’ultima novità per quel che riguarda il sushi: si chiama "Poke" ed è la versione hawaiana del piatto che ha fatto innamorare mezzo mondo. La parola letteralmente significa «tagliato a cubetti» e si tratta di una insalata di cubetti di pesce crudo macerati e conditi con ingredienti e salse di vario tipo solitamente a base di salsa di soia e olio di sesamo. Tanti gli ingredienti freschi e estivi, tonno e salmone, alghe e avocado.

Il nuovo format, che aprirà a breve in via Sforza Pallavicini 16 a Prati, si chiama Mama Poke e prevede una doppia offerta: da una parte c’è un un menu di 6 ricette salate e una dolce, completamente studiate dagli ideatori del locale. Dall’altra c’è il menù fai-da-te con la possibilità di comporre la propria bowl in 4 passaggi: scelta della base (riso sushi, riso integrale, quinoa, misticanza); scelta della proteina (salmone, tonno, gamberi al vapore, tofu); scelta della marinatura (ci sono 6 condimenti diversi per condire il pesce, con combinazioni di salsa di soia, olio di sesamo, latte di cocco ecc); scelta dei topping (edamame, cavolo viola, avocado, wakame, elementi crunchy ecc).

Oltre a questo ci sarà la possibilità di ordinare centrifugati, estratti, succhi e bevande naturali ad alto contenuto energetico, proprio come avviene lungo la West Coast. Il format si rifà proprio ai Pokè Shop a stelle e strisce e sarò aperto a pranzo e cena dal lunedì al venerdì con orario continuato. Solo cena sabato e domenica. Possibilità di consumare all’interno del locale (circa 15 coperti), ma anche Take Away e Delivery.