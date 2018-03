Ecco l'Oscar del Vino, in gara le migliori bottiglie d'Italia

Si chiama Oscar del Vino e un motivo ci sarà. Il 10 marzo all’Hotel Rome Cavalieri in via Alberto Cadlolo 101 a Roma ci sarà la «serata delle stelle», la manifestazione organizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier di Franco Ricci durante la quale verranno premiati i migliori vini d'Italia scelti, oltre al “Miglior enologo”, il “Miglior giornalista del vino”, il “Miglior wine marketing manager” ed il “Miglior packaging del vino.

Innovativa quest'anno la formula con cui saranno scelti i vincitori: i vini in nomination saranno presentati ai partecipanti attraverso una degustazione in 9 tempi guidata dai docenti della Fondazione Italiana Sommelier che, alternandosi, descriveranno le 3 etichette scelte per ogni specifica categoria. I vini presentati saranno votati attraverso un sistema telematico raccogliendo in tempo reale i singoli voti per decretare il vincitore dell’Oscar in ogni singola categoria. I nomi dei vincitori saranno svelati nel corso della Serata delle Stelle. Al termine delle degustazioni verrà effettuata una breve pausa durante la quale si raccoglieranno i risultati della votazione in sala per preparare le buste con i nomi dei vincitori. I vini in corsa? Praticamente le migliori cantine d’Italia: da Ferrari a Ca’ del Bosco, da Bellavista a Petra (Gruppo Terra Moretti), da Radikon a Elena Fucci, da Tommasi a Cantina di Gallura, da Donnafugata a Salvo Foti, da Isole e Olena a Jermann, da Cantina Tramin a Mamete Prevostini, da Ettore Germano a Poggio le Volpi, da Castello della Sala (Antinori) a Masseto, da Tenuta San Guido a Biondi Santi per citarne solo alcune.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria, contestuale al versamento di Euro 120 a persona. Info: www.bibenda.it