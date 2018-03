Sfizi e jazz, ecco il brunch firmato Fabio Ciervo

Dai carpacci alle torte rustiche fino ai piatti caldi come la parmigiana di melanzane, i mini burgers, il gâteaux di patate e prosciutto, la zuppa o il risotto. E poi le “chicche”, come l’uovo benedettino rivisitato - un flan di spinaci con l’uovo poche e la salsa olandese – le piccanti uova rancheros, la torta con friarelli e salsiccia e la mousse cocco e mango (assolutamente da provare). Gusto con vista Capitale. Fino al 27 maggio, ogni domenica, l’Hotel Eden di via Ludovisi proporrà un brunch griffato dall’executive chef Fabio Ciervo. Originario della Campania, innamorato dei sapori della sua regione.

Dalle 12.30 alle 15 sarà possibile trascorrere le tranquille domeniche romane a Il Giardino Ristorante & Bar, assaporando una ricca selezione di piatti, sempre diversi in base agli ingredienti stagionali, serviti in un tripudio di colori e originalità. Con un sottofondo di musica jazz live che renderà ancor più piacevole questo apprezzabile momento di relax insieme alla splendida vista panoramica sui tetti, sulle cupole e sui giardini della Città Eterna. Un goloso assortimento di dolci, passione dello chef, chiuderà il buffet: dalle tipiche ricette anglosassoni come i pancakes, waffles, muffins, cupcakes, alla pasticceria mignon, alle torte hand made, fino alle tradizionali sfogliatelle napoletane.