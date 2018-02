I creativi dei dolci si sfidano... a colpi di cioccolata e zucchero

Scultura in cioccolato e praline. Scultura in zucchero e dessert al piatto. Scultura in pastigliaggio e torta moderna. Da domenica 25 febbraio fino a mercoledì 28 si svolgeranno a Massa Carrara i due tornei più dolci del mondo: i Campionati italiani di pasticceria, gelateria e cioccolateria e quelli italiani di Cake design, organizzati dalla Federazione Internazionale.

Per quattro giorni i migliori "creativi" del settore si sfideranno tra opere originali, accostamenti inediti e tecniche all'avanguardia. Il tutto per conquistare la Coppa ma soprattutto per entrare a far parte della Nazionale italiana di pasticceria che parteciperà ai Mondiali del 2019. "I partecipanti - spiega il presidente della Federazione Roberto Lestani - saranno messi a dura prova e dovranno realizzare delle vere e proprie opere d'arte. I loro lavori saranno valutati anche nel più piccolo dettaglio: dalle tecniche utilizzate agli ingredienti, dalla pulizia del piano di lavoro al tempo impiegato. Ogni particolare può essere determinante: solo così si possono scegliere i migliori pasticceri e cake designer di tutta Italia".

Ogni giorno sarà proclamato il vincitore di una delle tre specialità e, insieme, faranno poi parte della nazionale italiana che parteciperà ai Mondiali del 2019. Il quarto giorno, invece, sarà la volta dei cake designer che dovranno realizzare opere mai viste prima in zucchero e glassa. E se sale la curiosità di vedere i pasticceri impegnati nelle sfide, le gare potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook https:/www.facebook.com/fipfederazionepasticceria/