L' Abruzzo da bere in 60 assaggi

Una degustazione dei migliori vini d'Abruzzo. L'evento si terrà a Roma venerdì 16 febbraio all'Hotel Rome Cavalieri (via Alberto Cadlolo, 101) dalle 16 alle 21 in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier. Il meglio della produzione enologica della Regione sarà protagonista di un grande banco d’assaggio: 60 cantine e 120 etichette racconteranno una delle più importanti realtà vitivinicole italiane, forte di una storia testimoniata da Ovidio, Polibio e Plinio il Vecchio, e di un’attualità che vede l’Abruzzo tra le prime regioni enoiche del nostro Paese. L'iniziativa è promossa dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, nato nel 2002 con l’obiettivo di tutelare e promuovere la qualità dei vini delle Denominazioni regionali, a cominciare dalla Doc Montepulciano d'Abruzzo che quest’anno festeggia i suoi 50 anni. Un'occasione unica per conoscere da vicino vigneron, terroir e vini autentici come il Montepulciano d'Abruzzo, il Trebbiano d'Abruzzo, ma anche il Pecorino, la Passerina, la Cococciola e il Montonico. Oltre ai banchi d’assaggio si svolgerà un Seminario di degustazione dalle 18 alle 20.30 dedicato a "Il Montepulciano tra cielo e mare" (posti limitati, necessaria la prenotazione). L’incontro sarà condotto da Daniele Maestri, docente della Fondazione Italiana Sommelier, che guiderà l’assaggio insieme al Presidente del Consorzio Valentino Di Campli, svelando di volta in volta le singole realtà produttive.

Questo l'elenco dei vini in degustazione: Montepulciano d’Abruzzo Tre Saggi 2015 – Talamonti, Montepulciano d’Abruzzo Alcade 2013 – Colle Moro, Montepulciano d’Abruzzo La Carrata 2012 – Olivastri Tommaso, Montepulciano d’Abruzzo Buonanotte Riserva 2012 - San Michele Arcangelo, Montepulciano d'Abruzzo Brune Rosse Riserva 2012, Montepulciano d’Abruzzo Pepe Rosso 2005 – Stefania Pepe, Montepulciano d’Abruzzo Tonì 2002 – Cataldi Madonna, Montepulciano d’Abruzzo Nerone 2000 - Contesa