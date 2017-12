Torna Cantine Aperte, mercatini di Natale e degustazioni

Proseguono gli appuntamenti di dicembre con Cantine Aperte a Natale, manifestazione del Movimento Turismo del Vino alla quale partecipano oltre 200 cantine in 12 regioni italiane. Mercatini, degustazioni e abbinamenti con ricette tipiche e musica, in primo piano negli eventi pensati anche in formato famiglia, con rievocazioni del Natale. Come a Pompei, dove si proveranno, in versione finger, le antiche ricette del più famoso gastronomo dell’antichità, Marco Gaio Apicio (il 15 dicembre); o in Veneto tra i "paneti col codeghin" (Fumane VR, 17 dicembre) e i panettoni firmati dal Iginio Massari, a Susegana di Treviso. Sempre nel trevigiano (Villorba) il 15 dicembre andrà in scena una "cena con delitto" in cantina. La grappa, oltre ovviamente al vino, sarà protagonista in Piemonte con i "Grappa days" (Altavilla Monferrato-AL, 17 dicembre). Protagonisti anche i bambini: nelle Marche, ad esempio con i laboratori organizzati in provincia di Ancona e in Toscana, con i collage con le foglie della vite a Bolgheri (LI). “Chiudiamo l’anno - ha detto il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta – registrando come le proposte enoturistiche coinvolgano un target sempre più allargato: dagli enoappassionati, ai turisti stranieri e alle giovani famiglie. Nel 2017 il fenomeno è cresciuto ancora, con i soli grandi eventi programmati che insieme totalizzeranno oltre 2,5 milioni di presenze”.