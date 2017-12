Ecco Bibenda, la Guida dei Sommelier

Duemila aziende, 27mila vini, 2000 ristoranti provati e recensiti, 200 aziende che producono olio e 50 produttori di grappa. Sono i numeri della nuova Guida Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier che quest'anno ha festeggiato la sua ventesima edizione con una grande festa al Rome Cavalieri Hilton. Un elenco <ragionato> in cui protagoniste sono le mgliori cantine dal Nord al Sud dell'Italia, quei produttori che il vino lo fanno con il cuore _ come ha spiegato il presidente della Fondazione Franco Maria Ricci _ e che si impegnano ogni giorno per <creare> bottiglie di qualità. Niente edizione cartacea ma una Guida che si sviluppa tutta online, disponibile anche con una App. All'interno la possibilità di muoversi facendo una ricerca per vini, produttori oppure per Regione. E da quest'anno c'è anche la possibilità di partire dagli abbinamenti. Cliccando su <Parti dal cibo> è possibile ricercare tutti i vini ai quali i sommelier della Guida hanno associato un piatto, in modo da avere l'abbinamento <perfetto>.

I vini vengono riportati con tutte le informazioni – Tipologia – Uve – Prezzo – Gradazione alcolica – Numero di bottiglie prodotte – poi l’Analisi Sensoriale, il metodo di lavorazione, eventuali notizie sulle vigne, per ciascun vino almeno un abbinamento o due. La valutazione di qualità da Due, Tre, Quattro, Cinque Grappoli. Dei vini premiati con i 5 Grappoli viene pubblicata anche l’etichetta.

Infine i i migliori dieci vini secondo la Guida Bibenda: Ettore Germano, Barolo Lazzarito Riserva 2011; Ferrari Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2006 ; Terre Bianche Rossese di Dolceacqua Terrabianca 2015; Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva 2011; Fontodi Flaccianello della Pieve 2014; Il Guercio - Sean O' Callaghan Il Guercio 2015; Farnese Fantini Cinque Autoctoni 2015 (Edizione 17); Dubl Spumante Dosaggio Zero Esse S.A.; Nanni Copé Sabbie di Sopra il Bosco 2015; Pietradolce Etna Rosso Vigna Barbagalli 2014.