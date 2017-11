Ecco il pasticcere campione del mondo di Tiramisù

Si chiama Andrea Ciccolella il campionissimo della prima Coppa del mondo di Tiramisù. Vince con la ricetta tradizionale fatta di savoiardi, uova, mascarpone, zucchero, caffè e cacao. A incoronarlo, Roberto "Loli" Linguanotto, per tutti il "padre nobile" del tiramisù. L’ha spuntata fra i 720 partecipanti a questa prima edizione della Coppa del Mondo di Tiramisù, l’evento organizzato da Twissen che ha coinvolto l’intera provincia di Treviso, facendo arrivare concorrenti, giudici e pubblico da tutto il mondo. Dopo le selezioni di sabato, in sei differenti location (Castello di Roncade, Villa Emo di Fanzolo, Rotonda di Badoere, Conscio di Casale sul Sile, Bhr Hotel Treviso e Tenuta Astoria a Refrontolo) da cui sono passati in 48 concorrenti e le semifinali di stamani, la grande festa è iniziata intorno alle 14,30, nel salone della Camera di Commercio in piazza Borsa, nel cuore di Treviso. In giuria, il neo-Campione del Mondo ha ricevuto i voti più alti da rappresentanti delle istituzioni, da esperti chef e pasticceri, giornalisti internazionali di settore e non solo, ma soprattutto da lui, Roberto "Loli" Linguanotto (l’inventore della ricetta conosciuta in tutto il mondo), da cui ha ricevuto il "cappello" che lo ha incoronato vincitore assoluto. La giornata di oggi era stata preceduta da una serata a "Le Beccherie" di Treviso, il ristorante in cui è nato il tiramisù, e dove si è assaporato un menù tutto incentrato sugli ingredienti del dolce: nell’occasione è stato anche presentato il Museo del Prosecco & Superiore ai Carraresi che aprirà i battenti il prossimo 11 novembre. La "Coppa del Mondo di Tiramisù" è stato l’atto conclusivo del "SileFest 2017", la rassegna nata dal progetto "Sile, Oasi d’Acque e di Sapori", frutto dell’omonima convenzione tra Enti Pubblici che vede riuniti dal 2014 i nove comuni rivieraschi: Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso (capofila), Vedelago e l’Ente Parco del Sile.