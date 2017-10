A cena con uno sconosciuto? Si fa all'Hotel Eden

Il tartufo bianco sposa l’uovo cremoso, una nuvola di mandorla accompagna la crema di zucca e poi il profumo della mela annurca cotta alla brace e aromatizzata alla cannella. Più che una cena è una vera e propria esperienza sensoriale dove tutti i sensi vengono stimolati dalle prodezze dello chef stellato Fabio Ciervo. L’ortaggio di stagione diventa il sovrano dei piatti da servire a tavola. Nessuna ricetta è affidata al caso o pensata con banalità e così quello che può essere il più comune dei sapori magicamente prende una forma inaspettata. Il connubio che non t’immagini è servito presso Il Giardino Ristorante del prestigioso Hotel Eden a due passi dalla scalinata di piazza di Spagna. A cena con uno sconosciuto. La formula del tavolo sociale, molto apprezzata oltreoceano, approda all’Eden. Nell’esclusiva terrazza con vista panoramica sui tetti della città eterna gli ospiti della prestigiosa struttura alberghiera potranno degustare le prelibatezze dello chef Ciervo. L’offerta culinaria è attentamente studiata per offrire un’esperienza gastronomica raffinata e ricercata, all’insegna del benessere. Con una proposta gastronomica nuova di volta in volta, Il Giardino Ristorante rappresenta un rifiugio perfetto dalla frenesia della città