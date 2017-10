Per l'Amarone una vendemmia di qualità

L'Amarone non delude neppure questa volta: nonostante un anno <infernale> per la produzione del vino quella che si sta svolgendo in Valpolicella è una vendemmia che dovrebbe dare un buon risultato, pari probabilmente a quella del 2015. E' l'analisi di una <donna> del vino Maria Sabrina Tedeschi, presidente dell'associazione delle Famiglie dell'Amarone che riunisce tredici cantine (Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi, Torre d'Orti, Venturini e Zenato) . <Nel nostro territorio _ spiega _ la vendemmia è iniziata con un’accurata cernita delle uve per la produzione di Amarone e Recioto della Valpolicella e anche se è ancora presto per fare stime quantitative, possiamo affermare che qualora dovessimo registrare un calo, quest’ultimo sarà sensibilmente inferiore alle previsioni diffuse nei giorni scorsi; la Valpolicella, infatti, non ha subito gelate primaverili e le piante hanno avuto uno sviluppo vegetativo nella norma>. <I dati – ha spiegato ancora la presidente - ci confermano ancora una volta l'importanza dei terreni più vocati, quelli di collina dove da sempre si coltivano le uve e dove le Famiglie dell’Amarone d’Arte hanno da sempre investito. In collina, infatti, la vigna si adegua meglio a situazioni estreme, come quelle dell’annata 2017. La tessitura del terreno, le maggiori escursioni termiche e la maggior ventilazione hanno favorito la maturazione di uve perfettamente sane, con una qualità che possiamo paragonare all’annata 2015>.

Intanto però l'Associazione sta lavorando alla promozione delle annate che sono appena uscite in commercio e che sono state presentate a palazzo Altieri a Roma. Un tour che, dopo aver toccato la Capitale passerà anche in Piemonte e Venezia prima di spostarsi in Canada e poi negli Stati Uniti, un mercato che apprezza particolarmente questo <principe> della Valpolicella. Una eccellenza del nostro panorama vinicolo che non conosce crisi: ogni anno ne vengono vendute 12 milioni di bottiglie e di queste 2 milioni e duecentomila sono prodotte proprio dall'Associazione Famiglie dell'Amarone.