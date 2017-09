Garibaldi raccontato con una carta dei vini

Raccontare la vita di Garibaldi - e quella dell’Italia garibaldina - attraverso una carta dei vini. L’idea è venuta agli organizzatori della festa dell’uva di Mentana che si svolge domani nella cittadina alle porte di Roma ed è un omaggio nella ricorrenza dei 150 anni proprio della battaglia di Mentana dove combatterono le camice rosse e che si svolse il 3 novembre.

La storia dell’eroe dei due mondi sarà rivissuta attraverso i vini più rappresentativi delle zone che lo hanno visto protagonista: da un vino simbolo della Milano di oggi, per celebrare le cinque giornate di Milano, passando fino a un vino della Gallura per ricordare l’esilio a Caprera in un sontuoso percorso di oltre dieci tappe che varcherà anche i confini italiani. L’evento - al quale partecipa anche la rivista Cucina&Vini - si svolgerà nel cuore della città, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa ed il programma della giornata si divide in due momenti. La mattina a partire dalle ore 10 degli esperti di settore e sommelier terranno un seminario per raccontare le vicende legate alla vita di Garibaldi e all’Unità d’Italia in chiave enoica attraverso la degustazioni delle etichette presenti. Il pomeriggio invece, a partire dalle 15, ai banchi di assaggio dei vini si aggiunge una vasta proposta gastronomica grazie alla presenza di food truck. Per prendere parte al seminario gratuito, sarà sufficiente registrarsi e riservare il proprio posto inviando una mail a: eventi@cucinaevini.it

Questo l’elenco dei vini che potranno essere degustati.

Primo Flight, Franciacorta Emozione Brut Docg 2013, Villa Franciacorta; Frascati Campo Vecchio DOC 2016, Castel de Paolis; Custoza Superiore Amedeo Doc 2015, Cavalchina; Pigato della Riviera Ligure di Ponente Doc 2016, Azienda Arrigoni; Maremma toscana Vermentino Bazzico 2016, Podere Ristella; Barbaresco Dcg 2013, Cascina Bruciata; Falerno del Massico Rosso 2012, Villa Matilde; Marsala Targa Riserva Storica 1840 Doc, Florio; Lazio Aleatico Spumante Anita, Falesco.