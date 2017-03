Le stelle della cucina brillano negli Oscar della ristorazione

La classe e la perfezione di Heinz Beck con il suo ristorante la Pergola, la genialità e la professionalità di Gabriele Bonci, il mago di Pizzarium, la conferma dell'eccellenza del ristorante la Trota a Rivodutri che dimostra come si possa inventare una cucina d'autore anche fuori dagli schemi _ e dagli itinerari _ tradizionali. Sono alcuni dei vincitori del premio "Mangiaebevi-Le eccellenze di Roma e del Lazio" che si è svolto lunedì al teatro Parioli a Roma e che ha visto "andare a medaglia" 32 attività di ristorazione, 9 professionisti della ristorazione e ben 22 produttori del Lazio . "Un premio _ ha spiegato l'organizzatore Fabio Carnevali che è anche editore e direttore di Mangiaebevi.it _ che nasce come naturale evoluzione della guida, come riconoscimento e gratificazione di quelle attività e di quei professionisti della ristorazione che si sono distinti nell'ultimo anno".

Così al teatro Parioli ha sfilato il meglio della ristorazione e dei produttori enogastronomici della regione scelti da una giuria di 50 giornalisti. Iniziando proprio dal <gigante> Heinz Beck _ non presente in sala ma in collegamento dal principato di Monaco dove stava preparando il menu per un ricevimento per la famiglia reale _ che ha conquistato ben quattro premi: come miglior chef, come miglior ristorante di Roma per La Pergola, come miglior restaurant manager con Simone Pinoli e come miglior sommelier con Marco Reitano. Importante affermazione anche per Retrobottega, che si è affermato con il suo "format innovativo" e con il suo chef Giuseppe Lo Iudice, vincitore nella categoria "under 30". Due premi per Gabriele Bonci, che ha vinto come miglior pizza chef e con il suo Pizzarium. Doppia premiazione anche per Roscioli, miglior bistrot e migliore caffetteria. Pier Daniele Seu di Mercato Centrale ha battuto tutti nella categoria "miglior pizza chef under 30", mentre Marion Lichtle del ristorante "Il Pagliaccio" si è imposta tra due "big" come Giuseppe Amato e Dario Nuti. Non potevano mancare i premi dedicati al mondo della birra e del vino. Così Trimani si è imposta come miglior enoteca a Roma, Open Balladin come miglior birreria e "The Jerry Thomas Project" come miglior cocktail bar. Infine i dolci: Otaleg ha battuto tutti come miglior gelateria mentre la pasticceria De Bellis si è imposta nella sua categoria. Infine, premio speciale per la “critica enogastronomica” a Luigi Cremona. Sul palco, insieme a Fabio Carnevali, anche Chiara Giannotti (autrice Vino.tv), Francesco Acampora (giornalista e conduttore) e Belinda Bortolan (consulente comunicazione e marketing della ristorazione).