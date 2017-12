Continua la love story a distanza tra Luca Onestini e Ivana Mrázová, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2. Se è vero che tre indizi fanno una prova, tra poco il popolo dei social potrà esultare. Oltre la bellezza e oltre le storie istintuali, i due giovani stanno costruendo mattoncino su mattoncino il futuro. Coltivano il loro sentimento e la loro passione senza furia, senza bruciare le tappe, ma con un romanticismo e una purezza quasi fiabesca. Come il Romeo e Giulietta 2.0 di Leonardo di Caprio.

Luca e Ivana hanno trascorso il Natale lontani, troppo presto per le presentazioni in famiglia, ma il pensiero corre potente sull’asse Praga-Bologna. Ogni giorno una dedica: il principe azzurro ha trovato la sua principessa?

Il più sentimentale è il bel Luca che gira tutta l’Italia per impegni di lavoro, bacia le fan, ma non perde occasioni per lanciare messaggi subliminali: dediche alle persone speciali e canzoni. Dopo Ermal Meta con “Ragazza Paradiso”, Onesto ha scelto “Come nelle favole” di Vasco Rossi. Il messaggio più bello però è "scappato" a Ivana che ieri sera, in chat con il modello durante la diretta Instagram, ha risposto con un emoticon che non lascia più spazio ad altri dubbi

IVANINA PRESENTE Un post condiviso da Luca Onestini PAGINA UFFICIALE (@lucaonestini.team) in data: Dic 26, 2017 at 2:56 PST

Ed è sempre Ivana, tra i boschi intorno a Praga, a inviare segnali inequivocabili. Prima quella magnifica foto insieme a Laurinka, che ha ricevuto il cuoricino di Luca (e di Giulia), e poi quel video in cui la ragazza dagli occhi color zaffiro insegna alla dolcissima bimba “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita”. La nipote divertita canta il ritornello e sul filmato, la modella ceca scrive "It’s ok, it’s ok, Laurinka way, piccole bomberine crescono". Un modo divertente per ricordare il suo "amico" Luca che ne ha approfittato subito inserendo il video nelle sue Instagram Stories e aggiungendo subito dopo la canzone “Faded” di Alan Walker accompagnata da un grande cuore. Se questo non è amore...

Intanto i messaggi reciproci si moltiplicano, i like di Raffaello Tonon e dei Damellis, cioè Giulia De Lellis e Andrea Damante, anche. Gli amici approvano, i fan non vedono l’ora, nel 2018 i Luvana scioglieranno la riserva e si riveleranno?