Natale da "separati" per Luca Onestini e Ivana Mrázová in attesa di ritrovarsi a Capodanno e andare incontro al 2018 mano nella mano. Intanto i rispettivi profili social degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip rivelano con delicatezza la loro voglia di stare insieme e "tradiscono" le ultime dichiarazioni di Ivana a "Eva Tremila" in cui smentisce il gossip sulla storia d'amore e parla di semplice "amicizia". La modella pubblica una storia con canzone romantica mentre Luca fa un'Instagram Story mostrando il suo pensiero: "Teniamoci strette le persone speciali... o è Natale tutti i giorni o non lo è mai". E poi fa partire la canzone "Ragazza paradiso" di Ermal Meta. Una dedica per Ivana? Sembrerebbe proprio di sì.

Il 22 dicembre, la top model ceca è volata a Praga per stare con la famiglia e la nipotina Laurinka. Ha postato un video che ha ottenuto oltre un milione di visualizzazioni: tanti dolcissimi bacini con la piccola dai lunghi capelli biondi, accompagnati da una frase: "Questa è la mia gioia più grande!! Un amore infinito… Laurinka. Adesso non la mollo più la mia piccolina". Fra i tanti commenti di approvazione anche quello di Aida Yespica.

Ivana ha ritrovato anche Teddy il suo adorato cagnolino che tornerà a Milano insieme a lei subito dopo le feste. La protagonista del Grande Fratello Vip ha poi preferito staccare un po’ dai social affidando alla fan page ufficiale tre bellissime foto con Laurinka e la scritta: "Buon Natale".

Dopo tante foto e video di serate, Luca Onestini per festeggiare il Natale ha deciso di pubblicare un'immagine con l’adorata nonna: "Le mie radici, il mio cuore, la mia vita… in una sola parola, la mia famiglia. Buon Natale ragazzi!!! Oggi vi presento una donna speciale... nonna Didina". Fra i migliaia di like non sono mancati quelli di Ivana e Daniele Bossari.

Lontani, ma vicini gli ultimi concorrenti del Grande Fratello Vip, come dimostrano le parole affettuose lasciate da Luca sotto il video di Raffaello Tonon che ha trascorso il Natale a casa di Corinne Clery: “Tesoriiii. Raffa, ma Onesto e Mirtilla quando li andiamo a prendere?” ricordando all'altra metà degli Oneston la promessa di prendere due cagnolini per far compagnia alla madre.