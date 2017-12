Luca Onestini e Ivana Mrázová si sono separati. Momentaneamente. Dopo il grande successo ottenuto al Grande Fratello Vip 2, la coppia ha trascorso il mese di dicembre sempre insieme: serate, eventi, cene e interviste. Con loro anche l’inseparabile Raffaello Tonon, Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Luca e Ivana hanno conquistato il pubblico grazie alla simpatia e alla capacità di non prendersi mai troppo sul serio, hanno fatto un uso accorto delle ospitate tv (Luca non è andato da Barbara D’Urso per ora) preferendo un uso smodato dei social. Hanno preferito il contatto diretto con i fan attraverso Instagram Stories giornaliere. Una specie di prolungamento del GFVip ma in questo caso erano liberi decidere quando accendere e spegnere la videocamera.

In particolare il buon Onesto, che ha fatto i capelli più biondi ricevendo l’ok della De Lellis, non ha mai perso il sorriso dimostrandosi allegro e alla mano perfino in treno dove ha scherzato con i compagni di viaggio appena conosciuti. Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip è quello più richiesto per le serate in discoteca, praticamente non si è mai fermato. Seguono Ivana e Aida Yespica, anche lei trottola impazzita nei locali, da nord a sud.

Dicevamo: Luca e Ivana si sono allontanati. Tra di loro due baci a stampo pubblici, una notte trascorsa nello stesso albergo e tanti commenti sotto le foto: “Nooo, vabbè ti sembriamo normali” ha scritto l’altra metà degli Oneston e la bellissima ceca: “No ciccio, non lo siamo”. Adesso, lui è volato per un lungo weekend di lavoro in Sardegna dove è stato accolto dal calore delle fan, lei invece ha raggiunto Praga. Era venuto il momento di riunirsi alla famiglia. Ha promesso però che presenterà sui social, la sorella e la nipote e che “il pipistrillu” tornerà presto. Per riabbracciare l’Italia, ma soprattutto Luca Onestini che trascorrerà il Natale con la famiglia e parte delle feste con l'amico Tonon.