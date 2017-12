Dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi? I fan degli Oneston ci sperano. Luca Onestini e Raffaello Tonon sono tra i personaggi più amati della seconda edizione del reality show. Fuori dalla Casa di Cinecittà hanno dimostrato che l’amicizia aveva messo radici profonde e cresce forte e rigogliosa. Dal 5 dicembre sono praticamente sempre insieme: serate, ospitate, shooting e cene di gala. Ma sono vicini anche nel tempo libero come dimostrano nelle loro Instagram Stories.

Il settimanale Novella 2000 lancia un’indiscrezione: la produzione Endemol e Mediaset sono in pressing su Luca e Raffaello per portarli in Honduras. L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi con l'inviato Stefano De Martino, scatta il 22 gennaio. Significa che sarebbe passato poco più di un mese dalla reclusione forzata nella Casa di Cinecittà ed è difficile immaginare che i due si ributtino subito in un’avventura così dura.

Tuttavia Tonon sembra possibilista, chi nutre perplessità, sempre secondo Novella 2000, è Onestini. Non avrebbe voglia di separarsi da Ivana Mrázová che molti indicano come la nuova fidanzata. Se gli autori riuscissero a spedirli Oltreoceano, il successo dell’edizione sarebbe garantito.