Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis e il giallo con Barbara D'Urso

Indovina, indovinello: chi è quella protagonista del Grande Fratello Vip che non ha sfilato né da Federica Panicucci a Mattino 5 né da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5? Giulia De Lellis.

La giovane influencer romana ha partecipato solo al Maurizio Costanzo Show, per il resto ha declinato l'invito delle regine di Canale 5 (difficile pensare che non l’abbiano contattata). Ma quale sarà il motivo? Forse non ha gradito come è stato derisa o criticata? Sembra un po' poco. In passato è stata opinionista dalla D'Urso e dunque è molto strano che non abbia fatto il suo ingresso trionfale nel salotto "bianco Dash" di Barbarella. Discorso simile per la Panicucci. Belen, dopo un iniziale attacco alla De Lellis, le ha testimoniato pubblica stima e considerato che Blondie è "innamorata" di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbe avuto un canale preferenziale a ospitarla.

È strano perché la De Lellis ha rilasciato interviste. In particolare a Fanpage.it ha dichiarato: "La mancata vittoria non è dipesa dalle bimbe ma da altre situazioni in merito alle quali non voglio entrare. Non è chiaro nemmeno a me. Quella sera tutte le mia fan page furono chiuse, è accaduta una cosa molto particolare ma va bene così. Sono contenta del mio percorso. Hanno provato in tutti i modi a sporcarmi però non ci sono riusciti. Esperta di tendenze? Quell’etichetta mi è stata cucita addosso, non so su quale base. Io non mi sono mai definita così, lavoro sui social”.

Giovedì sera, il pubblico ha apprezzato molto il suo modo d’essere al Maurizio Costanzo Show, soprattutto in un'occasione. Matthew, un ragazzino di 16 anni, si è dichiarato "bimbo di Giulia" e per il suo aspetto e il modo di fare ha suscitato facile e becera ironia da parte di alcuni comici. Mentre veniva definito "missionario" (per la croce sulla maglietta, ndr) e "cucciolotta", la De Lellis cercava di trarlo d'impaccio e metterlo a suo agio.

Eppure l'ex corteggiatrice non sembra patire la distanza dalla tv, anzi. Sui social dimostra tutta la sua gioia per essersi riunita al fidanzato Andrea Damante e oggi anche a Ivana (omaggiata dai fan con una bottiglia di collutorio), Luca Onestini e Raffaello Tonon. Le "cicce" si sono riabbracciate e sul profilo Instagram ha pubblicato una foto tanto attesa: lei e Ivana sorridenti: "cicce's girl" #lamiavittoriapiugrande, #chiedicisesiamofelici. Luca ha commentato: “È nato qualcosa di unico tra voi. Vi voglio bene, cicce".