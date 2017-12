"Mattino 5" va in vacanza non prima di aver messo a segno uno strike: il primo bacio fra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Federica Panicucci ha ospiti in studio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e il vincitore del Grande Fratello Vip Daniele Bossari. In collegamento, da una nota SPA, ci sono Ivana e Luca, per il web i “Luvana”.

La Panicucci e i “Ceciazio” vanno in pressing, vogliono sapere se stanno insieme, insinuano che ci sia stato qualcosa: “Dai rivela c’è stato un bacio?”. E Luca: “Magari!”. Ssesilia dice la sua: “Ho consigliato a Ivana di buttarsi con Luca”. E quella: “Ciccia, no, mi sono appena lasciata ci vuole tempo, piano, piano”. Una risposta elegante per dire che non farebbe mai come la piccola Rodriguez. Sebbene fosse una conoscenza di 4 mesi e non 4 anni.

Lo studio inneggia, forza il primo bacio e alla fine Ivana dice sì a Luca quasi preso contropiede: scocca un bacino sulle labbra. Niente di clamoroso, in verità. Ma Onestini è piacevolmente stupito. Ivana poi si pulisce la bocca e fa la gnorri come a non volergli dare peso. Per la Panicucci è colpo di grazia a Barbara D’Urso.

E finalmente, il tanto atteso bacio tra Ivana e Luca Onestini è arrivato in diretta a #mattino5 pic.twitter.com/rwEJPDCY1l — Mattino5 (@mattino5) 15 dicembre 2017

Il meglio è nelle Instagram Stories: Luca e Ivana sono insieme nei presso di una scuola, gli alunni si affacciano e parte il coro “batti le mani…”, Onesto ne chiede uno per la sua Ivanina: “Ivana, una di noi”. Poco dopo sul suo profilo ufficiale Luca pubblica una favolosa foto in bianco e nero dove Ivana è appoggiata alla sua spalla mentre sono seduti al Cafè Italia Bardolino, in provincia di Verona.

Onesto commenta: “…Il rispetto e la pazienza di conoscersi a fondo senza maschere, senza bruciare tappe, senza aspettative… Ad oggi è stima, fiducia e amicizia pura… domani chissà cosa ha scritto per noi il libro della vita”. In 40’ sono piovuti 5000 commenti fra cui un arcobaleno di Giulia De Lellis e una pioggia di occhi a cuoricino che nemmeno Hello Spank nei momenti mgliori. Qualcuno ha scritto: “E Soleil può solo accompagnare”. Arriva l’ora di pranzo e i Luvana si riuniscono a Giulia De Lellis, Andrea Damante e Raffaello Tonon. La felicità.