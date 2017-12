Grande Fratello Vip, la "cornuta" era Aida Yespica

Scoop e contro scoop. Geppy Lama, che vestito da torero aveva abbracciato la fidanzata Aida Yespica nel finale del Grande Fratello Vip, le è stato infedele. Il bel Geppy ha frequentato Veridiana De Moraes, ex corteggiatrice di Uomini e Donne mentre Aida "sbandava" ma rinsaviva nella Casa del Grande Fratello Vip. La notizia bomba è del settimanale Nuovo che ovviamente ha l’intervista in esclusiva alla bella di turno: “Prima ancora che lei baciasse Jeremias, Geppy mi chiese di raggiungerlo. Gli dissi di no e venne lui da me. Quella sera facemmo l’amore”. Altro che bacio a Jeremias. Cosa dirà ora la Yespica?