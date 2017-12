Cristiano Malgioglio ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci, ha riavvolto il nastro della sua esperienza al Grande Fratello Vip con una gaffe e un retroscena su Belen.

Mantella verde acido, guanti neri con risvolti arancioni, occhiali a specchio verdi è questo l’oufit sgargiante scelto da Cristiano Malgioglio per l’intervista con la Panicucci. Lo schema è lo stesso dei giorni precedenti: i momenti migliori e peggiori vissuti al GF Vip. Zia Malgy non si fa pregare, è animale da palcoscenico: “Il reality ero io perché mi mettevo in mostra, non perché sono un’esibizionista, ma perché sono esattamente così, se esci a cena con me ti diverti come ti sei divertita al GF. Ho lasciato a casa il professionista, l’autore, il cantante, il paroliere e sono stato me stesso. È stato un GF Vip molto elegante, l’idea di mettere due generazioni a confronto era giusta, ma quando sono usciti Corinne, Simona, Serena sono andato in crisi, con loro parlavo di tutto e con gli altri no”. Non mancano i complimenti alla Panicucci, alla trasmissione, a Endemol e Mediaset. A sorpresa entra il fustigatore e poi mostrano il video (di dubbio gusto) delle vasche in cui si è calato insieme a Alfonso Signorini.

La gaffe sull’amica Barbara

La Panicucci affronta le polemiche sull’omofobia scoppiate dopo le frasi di Marco Predolin: “Bruciamolo sul rogo come Giovanna D’Arco”. E qui Malgioglio commette una clamorosa gaffe: “Io non ho detto che è omofobo, lì dentro non riesci a capire l’importanza della situazione, non ho mai detto niente contro di lui, anche quando vedo che mi attacca da Barbara… ehm cioè… me lo dice mia sorella che vede la trasmissione e poi vede anche la tua…", la D'Urso è stata nominata e la frittata è fatta. Si riprende: "Comunque non deve esistere l’omofobia. Ognuno vive la sessualità come preferisce".

Non è chiaro il motivo ma sull’argomento “Blondie” e Malgy accavallano voci e pensieri senza che si capisca più nulla. Gli mostra il filmato del buon rapporto con Luca Onestini: “Pur avendo 24 anni ascoltava sempre a differenza degli altri. Assimilava tutto, stava zitto e ascoltava, voleva sapere le cose del passato. È stato una sorpresa bellissima”. “Anche con Ignazio” prosegue la Panicucci e quello si butta sulla sua originalissima e inverosimile versione dell’armadio: “La scena dell’armadio la so solo io! Si fa passare Cecilia per quello che non è, è una brava ragazza. Io stavo preparando la pizza, loro hanno detto andiamoci a nascondere, io li cercavo ovunque, in salotto, in giardino, erano dentro l’armadio. Non l’avrei mai immaginato. E in 48” cosa potevano fare?”, la Panicucci incalza: “Noi non abbiamo mai detto che avessero fatto qualcosa che non andava”. In verità ne ha discusso a lungo con i suoi ospiti.

Pace fatta

Malgioglio rivela un retroscena: “Pensa che grazie a Cecilia, ho fatto pace anche con Belen che aveva detto di me “non mi piace, io lo ucciderei”. Poi ha fatto un post su Instagram dove mi ha chiesto scusa”. Zia Malgy dice di aver sofferto all’interno della Casa però non abbastanza da non rientrarci: “Lancio un appello a Endemol, voglio fare una settimana con i ragazzi del GF Nip, voglio fare la settimana che mi manca e non ho fatto al GFVip”. In pratica gli “rode”. La chiusura è sulla prevenzione, la Panicucci lo interrompe per mancanza di tempo, riesce solo a dire: “ Cosa mi resterà dentro? Sono stato operato dal Professor Mercuri del San Raffaelle di Milano, quindi se avete dei nei fate la mappatura. Controllatevi, è importante”.