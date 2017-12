"Se avessi ucciso mi avrebbero trattato meglio". Ignazio Moser si racconta in un'intervista esclusiva al settimanale "Chi" e non risparmia la stoccata alla conduttrice di "Pomeriggio Cinque" Barbara D'Urso che, nel suo salotto, ha ospitato tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip tranne Cecilia Rodriguez e il fidanzato trentino. Alla domanda secca sul perché avesse rifiutato di andare il ciclista replica che preferirebbe non commentare ma poi spara: "Ho capito che se avessi ucciso qualcuno mi avrebbero trattato meglio". E chiude subito l'argomento sottolineando che "non è una questione che mi interessa".

D'altro canto Moser non avrebbe potuto far altro che negarsi insieme a Cecilia nel salotto più commentato d'Italia. E Barbarella non avrebbe potuto far altro che "asfaltarli" senza pietà, soprattutto dopo il gossip su Luca Onestini e Ivana Mrazova, l'altra coppia del GF Vip nata però all'ombra telecamere. A non lasciare scampo al ciclista sarebbero state le dichiarazioni della sorella di Belen che, uscita dalla Casa più spiata d'Italia, non solo ha declinato l'invito della D'Urso ma ha anche precisato che la conduttrice non è mai stata carina con la sua famiglia. "Per questo motivo - aveva detto la piccola Rodriguez - non ho il piacere di andare". Regalando così tutti i particolari dei protagonisti della love story più spiata d'Italia a "Mattino 5", a un'emozionata Federica Panicucci.

"Cecilia? Con lei sogno una famiglia"

Una vita insieme alla sorella di Belen e una carriera in tv, preferibilmente in una trasmissione sportiva. Ecco gli obiettivi che sogna Nacho dopo aver partecipato al reality dei record a cui ha contribuito grazie alla sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez nata davanti alle telecamere e diventata famosa grazie a un armadio. "Da pochissimo lei (Cecilia ndr) ha preso una casa a Milano, che diventerà il nostro rifugio" ha raccontato Moser al settimanale "Chi". "Con lei sogno in grande, penso ad una famiglia. So che prima o poi succederà. I valori che mi hanno trasmesso i miei genitori sono sani. Chi dentro e fuori dalla Casa non mi ha voluto conoscere e capire, non è andato oltre il personaggio".

"Avevo paura di Belen"

Ignazio racconta anche l'atteso primo incontro con Belen Rodriguez e il rapporto d'amicizia con Jeremias che prosegue anche fuori dalla Casa di Cinecittà: "È una famiglia pazzesca, calda e affettuosa. Con Jeremias il rapporto era già nato nella Casa e continua anche ora. All'inizio temevo Belen. Me l'hanno descritta come una ragazza dura, tosta, insomma me la facevo sotto. Invece lei è stata carinissima, dolcissima. Mi ha detto che a causa nostra ha perso 10 anni di vita".