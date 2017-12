Mattino5 si gioca la carta Aida Yespica post intervista al settimanale Chi con l’esclusiva dell’addio a Giuseppe Lama e Ivana Mrázová post dichiarazioni di Luca. Parola d’ordine: fingere di non sapere che cosa hanno detto le belle del Grande Fratello Vip a Barbara D’Urso.

Geppi, CHI ti conosce?

Aida Yespica indossa una camicia di seta bianca con fiocco sciolto. Ci sono i video sui suoi momenti topici al GF e l’intervista al settimanale CHI: “Il GF è stata un’opportunità enorme, un gioco che mi ha cambiato molto. Voglio molto bene a Geppi però ho capito molte cose dentro la Casa. Uscendo ho deciso che avrei pensato a me stessa e mio figlio. Geppi è stato molto presente, però non c’è amore e allora perché stare insieme? Non voglio mentirgli e voglio rispettarlo. La mia paura è stare da sola, ho difficoltà ad avere un rapporto duraturo Salvare me stessa non significa da lui, non mi ha fatto del male, significa pensare a me stessa”. La “celeste” Aida con l’onestà che le appartiene riconduce tutto alla normalità, non è la schiava che muore insieme al suo amato Radamés.

Un giornalista in studio le chiede: “Ha influito la corte serrata di Jeremias o la separazione da Romeo, il fidanzato precedente a Geppi?”, forse non ha visto il GF e alla Yespica non resterà che mandare uno striscione per ribadire: “No, il passato non ritorna. Con Jeremias c’è soltanto amicizia. L’ho già detto, le coccole lì dentro fanno molto piacere perché dopo un mese gli affetti iniziano a mancare. Ma siamo solo amici e nient’altro. Non l’ho rivisto, anzi sì, ieri sera da lontano perché eravamo nello stesso ristorante, ma lui era con la sua fidanzata. Non c’è niente”. Il filmato in cui fa gli auguri al figlio Aron la commuove e commuove pure la Panicucci che si fa venire un attacco di “dursite”: “Noi mamme ci immedesimiamo in te”. La venezuelana è pugno di ferro in guanto di velluto: “Mi manca molto, adesso andrò a Miami e desidero godermelo da sola per i tre giorni concessi dal padre perché quest’anno a Natale tocca a lui. Il futuro? Ora vivo di nuovo in Italia, vorrei riportarlo qui, è sempre stato con me e non ci saranno problemi, lo voglio con me”.

La Panicucci affronta il tema del passato tormentato, di un’infanzia macchiata dagli abusi. La clip è quella sulla linea della vita, dall’abbandono materno all’età di due anni, alle violenze di un sedicente amico di famiglia fino alla traumatica perdita del padre che l’aveva allevata e al perdono alla madre. Aida, : “Per me è stato difficile raccontare il mio passato, oggi dico che non si deve avere paura di raccontare il proprio dramma, specie se si tratta di abusi in famiglia. Mamma mi ha detto ‘sei stata brava’, mi ha chiesto scusa, comunque è la mia mamma e a prescindere quello che è stato in passato. In futuro non mi perdonerei se oggi non accettassi il suo ritorno”. In collegamento c’è Gianluca Giurato: “Aida, il tuo fascino risiede nella tua sensibilità e complessità, nel tuo vissuto, non solo nella bellezza”.

Il fulcro centrale della storia di Aida sta tutto nella dichiarazione: “Non voglio uscire, qui mi sento protetta” e lei finalmente lo spiega: “Fuori gli affetti che ho sono molto diversi da quelli che vorrei, l’unico sincero e incondizionato è quello di mio figlio. Ho molti amici che mi adorano e mi stanno vicino, sono felice di piacere al pubblico, ma lì dentro mi sentivo protetto. L’amore che mi manca è quello di tipo paterno e materno”. La sudamericana è un po’ Raffaello Tonon: “un cuore che ha preso tanto freddo, si scalda con poco”.

“Il destino è quel che è, non c’è scampo più per me”

E’ il momento di introdurre Ivana Mrázová, la ragazza dagli occhi di zaffiro e dalla simpatia di Fiorello. La Panicucci alla Yespica: “Hai fatto un’Instagram Story dove sveli che Luca e Ivana stanno insieme”, “Nooo, non ricordo…”. Entra Ivanina e ripete la filastrocca: “Abbiamo un bellissimo rapporto che è amicizia, cosa succede non lo so, viviamo giorno per giorno”, allora la conduttrice le mostra cosa ha detto Luca Onestini il giorno prima a Mattino5 (“al momento no, la speranza è l’ultima a morire”) e una volta rientrati in studio: “Allora ti sei lasciata, siamo curiosi”. Ieri pomeriggio Federica faceva la spesa, aiutava i figli nei compiti, spicciava casa. Faceva la qualunque pur di non ascoltare Barbarella. Un po’ come quando devi uscire ed eviti in tutti i modi gli spoiler sulla tua serie tv preferita. “Non sono più fidanzata, sì sono libera – ribadisce Ivana - . Dentro la Casa non ho sentito quello che dovevo sentire, non sentivo la sua mancanza, aspettavo per uscire e parlare faccia a faccia, per rispetto. Abbiamo un bellissimo rapporto io e Luca, vediamo, vediamo, per ora finisce qui. Quando sono uscita sono rimasta stupita dall’affetto delle donne, mi ha reso orgogliosa”.

Le chiedono se altri uomini le abbiano espresso la stessa stima di Luca e lei si sorprende: “Beh, sì. I ragazzi che frequentavo erano carini altrimenti non stavo con loro! Io me le aspettavo quelle parole perché già me lo aveva fatto capire e mi trattava benissimo, abbiamo creato un bel rapporto e non sempre c’è sempre bisogno di parlare”. Non ci sono fazioni e tifoserie: dalla Panicucci ai social tutti approvano il fidanzamento dei “Luvana”. E la modella ceca che sarà pure una pura ma non è una scema concede: “Se deve nascere nascerà, io credo molto nel destino e so cogliere le occasioni del destino”. Luca e Ivana entrarono mano nella mano nella Casa del GFVip.

The Blondie fa una gaffe: “C’è stato un momento molto divertente, il gioco delle vasche fra te e Aida”, “Eh no, io non l’ho fatto”, “Ah, vero era Cecilia”. Così parte il video delle docce sexy con Gianluca Impastato pazzo di entrambe. Il coraggioso giornalista ospite della Panicucci: “Se solo Ignazio avesse aspettato un po’, si sarebbero liberate entrambe”. I social desiderano dedicargli una statua. C’è il tempo per dedicare un pensiero alla grande amicizia con Giulia De Lellis e al fatto che entrambe si sono aiutate a vicenda: Ivana ha tirato fuori il lato morbido della De Lellis e la romana ha reso più vispa la timida ceca. Mucho amor per tutti.