A "Mattino 5" continua la sfilata dei protagonisti del Grande Fratello Vip che ieri sera erano a cena tutti insieme: il gruppo dei sei finalisti è davvero molto unito e a loro si sono aggiunti Cecilia, Ignazio e Gianluca Impastato. Dalla Panicucci era il turno degli "Oneston": Luca Onestini e Raffaello Tonon e Luca rivela che il suo cuore libero è pronto a innamorarsi e che con Ivana c'è una grande sintonia. Solo amicizia? Ma il modello risponde che non sono (ancora) fidanzati.

Vincitore nella vita

Luca Onestini si è scollato l'etichetta di bel tenebroso, ha spolverato via dal chiodo i luoghi comuni e ha rivelato un animo gentile e un’indole giocosa. L'intervista della Panicucci è durata meno di quella riservata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma è stata una mezz’ora spumeggiante, frizzante e vivace. Godibile dal punto di vista televisivo. Luca Onestini, che ieri sera al suo arrivo a Milano è stato accolto da Ivana, viene introdotto da un video sui best moment nella Casa del Grande Fratello. Capelli fino alla spalla, sorriso pulito, nessun imbarazzo: “Per me è stato un colpo di scena arrivare secondo, certo a quel punto mi è dispiaciuto non vincere però Daniele meritava il successo per il percorso e per la persona che è”. Ivana è il suo fantasma e Luca non si fa pregare: “Non stiamo insieme. Al momento”.

Lei aveva un ragazzo fuori, sgamato way E come dice Luca la speranza è l’ultima a morire Qualunque sia il loro rapporto spero duri il più tempo possibile, sono uno spettacolo Video del @vicolodellenews_forum Un post condiviso da Ivana Mrazova (@ivana.mrazova_gfvip) in data: 12 Dic 2017 alle ore 02:28 PST

Ride, arrossisce, il tono è evasivo, si sentono fino al salotto di casa i battiti del cuore accelerati: “Vediamo cosa succede, la speranza è l’ultima a morire. Nella Casa solo amicizia, lei aveva un ragazzo fuori”, “Aveva?” domanda la Panicucci. “Sì, aveva. Non lo è più così ho letto sui social. La stima è grande, mi piace come è dentro, pulita, sincera, trasparente. Nel mio cuore grande di spazio ce n'è ed è pronto ad accogliere… La voglia di innamorarsi c’è, vediamo”. Se non è una dichiarazione d’amore poco ci manca. E la Panicucci: "Domani Ivana sarà qui e glielo chiederò”.

Oggi pomeriggio però la modella è a "Pomeriggio 5": se rivelazione sarà, Barbarella l'avrà strappata a Federica. Luca liquida con una frase Soleil, l'ex che lo ha lasciato appena messo piede nella Casa: "Non l’ho rivista e non voglio vederla. Ho metabolizzato, ho capito tantissime cose su di lei mentre ero in Casa, ho rimesso insieme i pezzi. È stato un periodo pesante che ho superato da solo. Il chiarimento non mi interessa".

Luca è un ragazzo appagato, rispettoso e con una discreta forza di volontà. Che in più ha la famiglia come saldo punto di riferimento: "Sono rimasto stupito che mio padre così riservato sia entrato in casa, lui non si è mai interessato più di tanto al percorso parallelo all’Università. Papà è speciale, un grande uomo, serio. Mi hanno sempre sostenuto". Oggi la Panicucci si ricorda che oltre al “talento di amarsi” esiste anche il lavoro: "Cosa farai? Quale strada prenderai?”, “Sicuramente mi laureo. Poi non lo so, continuerò a fare quello che mi diverte". Gli spot televisivi non lo hanno abbagliato. “Bravo è un messaggio fondamentale” evidenzia la conduttrice consapevole che non tutti lo hanno dato. Ma stamane la luminosissima Panicucci era rilassata, non è dovuta stare attenta a come porre le domande, non ha rischiato (suo malgrado) di essere un elefante in una cristalleria.

Attenti a quei due

Entra Raffaello Tonon, in completo d’ordinanza, e si ricompongono gli “Oneston”. Video anche per lui. Fuffy Ruffy ribadisce: “Ho preso dalla Casa tutto a piene mani e ho avuto il coraggio di mettere mani nei rovi anche quando avevo paura. Lui è stata la gioia e la chiave migliore per gustare la mela fino al torsolo di questa indimenticabile esperienza del GF. Entrambi abbiamo dato molto l’uno all’altro”. Luca lo interrompe: “Sì è una cosa da precisare, è stato 50 e 50”. Tonon continua: “Le due cose indelebili che non svaniranno mai sono: la linea della vita e Luca. Sapevo che l’amicizia sarebbe andata avanti, di pari passo fuori anche se non vivevamo più insieme. Quando sui social commentano ‘che bello vedere che l’amicizia va avanti e che eravate sinceri’ rispondo ne ero certo”. Rivela anche un retroscena sul cibo: “Ammetto che stando sempre in cucina per lui avevo un’attenzione in più, gli mettevo sempre qualcosa in più da parte” e Luca facendo l’imitazione di Fuffy: “Quando spizzicavo mi diceva: “Fa veloce, vai, non farti vedere”.

Caldaia a norma

La Panicucci tocca l’argomento padre e madre e Tonon ripete quanto detto ieri pomeriggio in anteprima a Barbara D’Urso: “Mamma è una donna piena di coraggio, ha fatto delle battaglie per me, io sono e sarò il perno della sua vita. Lui non è stato un uomo violento, è stato disinteressato a noi, totalmente arido, ma voleva imporsi psicologicamente. Voleva un figlio caldaia a norma. Ha fatto la famiglia perché ci voleva. Invece mia madre ha accettato questo figlio complicato, lui no. Quando nel 2005 vinsi la Fattoria tutti sono saliti sul carro del vincitore, ma prima io ero matto e mamma era più matta di me. Mi ha sempre esortato “prendi la tua vita in mano”. Con lui non ho parlato e non era nemmeno in conto. Mia madre mi ha detto che potevo evitare di dire certe cose, ora la inviterò a pranzo per chiarire un equivoco nato a causa di interferenze esterne. Però dico che a 70 anni ha il diritto di invecchiare serenamente. Nella Casa del Grande Fratello il cervello si ripiega su se stesso e sulla tua anima e so che quando non ci sarà più avrò dei rimorsi”. A Luca viene spontaneo richiamarlo: “Ma dici sempre quando non ci sarà, povera donna…”.

Finisce con una dose di trash: la flessione di Raffello Tonon in giacca e cravatta (nel backstage con il supporto del pubblico e a bocca piena hanno improvvisato il tormentone "batti le mani…"). E niente, i social esultano quando li vedono insieme.