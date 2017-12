Barbara D'Urso, specialista in sentimenti, accoglie Ivana Mrazova e piazza lo scoop: la modella ceca ha lasciato il compagno Alessandro Allevato e con Luca Onestini va avanti. D'Urso batte Panicucci 1 a 0.

Sexy Lady Falena

Ivana è ancora più bella di quando era al Grande Fratello Vip: vestitino di pelle nera con gonna ampia e corta, capelli con le onde sulle spalle, tacchi a spillo. Una barbie. La freschezza e la spontaneità ci sono ancora. Pochi preamboli, Barbarella parte in quarta: “Andiamo al dunque e parliamo d’amore. Ho incontrato Luca in camerino, siamo stati insieme un’ora a parlare, è uno strafigo, capirei se una si fosse innamorata di lui". È il suo modo per far sapere al pubblico che avrà ospite Luca dopo che Ivana si è sbilanciata. "È carino" risponde con un sorriso sornione Ivana. La D’Urso ha affilato le unghie “rosso giungla” e sulla spalla ha una faretra con le frecce. Colpirà più precisa di Robin Hood. Luca ti ha sempre rispettato sapendo che avevi un ragazzo “in genere così si fa, si rispettano le donne fidanzate.

Luca è appena arrivato a Milano e Ivana è andata a prenderlo in stazione! Che bello vedere che il loro rapporto non è cambiato anche fuori dalla casa Un post condiviso da Ivana Mrazova (@ivana.mrazova_gfvip) in data: 11 Dic 2017 alle ore 15:02 PST

In Casa eri corteggiatissima, iniziamo a vedere da chi per primo? E Ivana d’acchito: “Ignazio”. Eh sì, in effetti è lui e il servizio ricorda che ci ha provato a lungo prima di buttarsi su Aida e di scoprire l’amore con Cecilia Rodriguez. Barbara preme: “Si racconta che non sei più fidanzata”. “Era una frequentazione, ci vedevamo da 5 mesi e dovevamo ancora vedere cosa succedeva”. “Ma ti sei lasciata?”. E la modella: “Sì mi sono lasciata, abbiamo finito la frequentazione. È successo due giorni fa, ci siamo visti faccia a faccia e sono stata io”. E la D'Urso: “Perché? È quello che ho sentito. Nella Casa già sentivo che qualcosa non andava ma non ho voluto dire niente perché lo volevo rispettare. Non ho lasciato Alessandro quando ero dentro la casa perché avrebbe sofferto tantissimo. E non era giusto”. Frecciata "dursiana": “Sì, in genere si fa così”. Ne seguiranno altre due o tre.

Il bersaglio è noto: Cecilia e Ignazio, gli innominabili. “Come l'ha presa?”. “Non l’ha presa bene ma ha capito. Era la cosa più giusta per tutti e due. È bravissimo e perbene ma non c'era una gran sentimento. Ora sono libera, liberissima”. Si affronta la cena con Luca e Raffaello Tonon: “Ci hanno raggiunto anche altri amici, è stata una reunion. Non era lo stesso se Luca non ci fosse stato. Ho legato molto, mi sono affezionata. Nuova coppia? L'ha detto Aida e non io". Barbarella è un carro armato con capelli e tacchi: "Ecco, a noi piacciono le storie belle, corrette, di quelli innamorati davvero".

Un marziano a Roma

Entrano altri ospiti fra cui Paola Caruso: “Ho ricevuto auguri di morte perché mi sono intromessa tra Luca e Ivana”, riceve solidarietà dalla conduttrice che però vuole andare al succo: “Hai scritto un post ‘guarda caso si è lasciata ora’ facendo intendere che ha visto il successo di Luca e ha cambiato idea”. La bonas conferma: “Sì, ha visto i follower, il successo e quanto piace Luca. Si è lasciata due giorni dopo l’uscita non ha avuto nemmeno il tempo di riflettere. Quindi dico che se dovevano attaccare qualcuno, non dovevo essere io ma lei. Qualcuno che in Casa non si era esposto e già mercoledì si era lasciata. Però ho conosciuto Luca, è stato lui a chiamarmi e mi ha detto di raggiungerlo a cena, ma quando l’ho conosciuto mi è passata la fantasia. Il soufflé si è sgonfiato”. Ovviamente nessuno le crede: “Cosa non ti piace?. “Eh poi te lo dico” però benedice i Luvana: “Luca è molto preso da lei, sono fatti per stare insieme, hanno la mia benedizione come il Papa”.

La Caruso è portatrice sana di grottesco e becero trash. Ivana la guarda al pari di un raro esemplare di uccello tropicale. All’accusa di essere una calcolatrice replica senza scadere, senza alzare la voce e con onestà: “Ma nooo, non ero falsa, ho aspettato di uscire per parlare faccia a faccia. Tu non faresti così, io sì. Non è come dici tu, ognuno può dire qualunque cosa, poi la verità la so io e la dico io. Io mi trovo molto bene con Luca e vivremo giorno per giorno, quel che sarà sarà”. È una pura, ma quanto avremmo voluto vedere al suo fianco scattare il mastino da difesa Giulia De Lellis. Come un marziano (appena sbarcato) a Roma, Ivana osserva silenziosa lo scambio di battute velenose tra Paola Caurso e Eva Henger. Il motivo? Boh.