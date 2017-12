Ivana Mrázova è stata l’outsider del Grande Fratello Vip. Lady Falena è la regina dei social per le doti caratteriali. E fuori dalla Casa sta confermando la sua bellezza. "Contesa" dai fan, inseguita da Luca Onestini ("La speranza è l'ultima a morire" ha rivelato il modello commentando il gossip sul fidanzamento) e "contesa" da Federica Panicucci e Barbara D’Urso.

Catfight

"Mattino 5" e "Pomeriggio 5" sono un cane che si morde la coda. Federica Panicucci e Barbara D’Urso si sfidano a suon di ospiti del Grande Fratello Vip. Blondie ha battuto Barbarella con l’esclusiva dei “Ceciazio” che sembrano benzina sul fuoco dei social: li infiammano di critiche e battutine. La D’Urso ha risposto con Malgioglio, re del trash, e un parterre di artisti. Ieri ha giocato d’anticipo con Raffaello Tonon che questa mattina ha ripetuto più o meno le stesse cose dalla Panicucci. Ma il colpo del beffardo k.o. pare in mano alla D’Urso: oggi pomeriggio nel salotto “bianco Dash” si accomoderà Ivana con tutto il suo carico di buffa leggerezza e autentica simpatia. Sarà Barbara a porle la domanda esistenziale che tutti aspettano: “E’ vero che non sei più fidanzata con Alessandro? Ti piace Luca? Vi metterete insieme?”. C’è aria di scoop e il popolo dei social è pronto a stappare la bottiglia di champagne per quella che considerano la coppia dei sogni. Scommettiamo che la Panicucci guarderà il programma dell’acerrima rivale?

Intanto la modella ceca ieri sera è andata a prendere Onesto alla stazione centrale di Milano, poi hanno trascorso la serata insieme ai principali concorrenti del GF Vip come si vede nelle Instagram Stories di Ivana. Una cena molto movimentata dove Tonon, Ivana e Luca hanno mostrato un grande affiatamento. La modella è generosa nel condividere le sue giornate con i fan, è la più attiva e esuberante, ma è abbonatissima sulla vita privata. E’ il pudore di un sentimento nascente?