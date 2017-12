Un giro di valzer ci porta nel salotto di Barbara D'Urso che ignora i Moser-Rodriguez e punta tutto su Aida Yespica e Raffaello Tonon, due dei sei finalisti del Grande Fratello Vip. Per la venezuelana e Geppy è amore con il vento in poppa e per l’opinionista milanese è outing sulla sessualità.

Silenzio, parla Barbara

Il salotto bianco Dash di Barbarella accoglie Aida Yespica. Si ripercorre la sua avventura e il rapporto con il fidanzato Giuseppe Lama, 33 anni. Aida, una delle poche che ha ammesso di voler vincere, con il suo modo di fare morbido e carezzevole, afferma: “Con Geppy va a gonfie vele, è stato un colpo di fulmine, mi ha conquistato con gli sguardi, è molto dolce, mi ha corteggiato tanto e dentro la Casa non ha mai mollato. Sposarsi? No è troppo presto. Per ora ci frequentiamo e poi vediamo”. La D'Urso è un giocoliere abile giocoliere ed empatico. Affronta il tema degli abusi e la Yespica: “Avevo 5-6 anni, ero spaventata ed è andata avanti fino ai 9 quando ci siamo trasferiti. Fa parte del mio passato, è difficile fare i conti con il passato e mi porto dentro il trauma con gli altri uomini. Non l'ho mai raccontato, voi non l'avete mai saputo e non l’ho mai detto a mio padre. È morto senza saperlo. Però ho mio figlio e mi aiuta tanto”. Aida ha il dono di rendere tutto leggero.

Fuffy, il bauscia

Entra Raffaello Tonon, un manichino uscito dalla vetrina di Harrod's. E come di consueto per la D’Urso è: “Il mio ragazzo, lo conosco da una vita, sono l’unica ad averlo visto in mutande”. Il registro di Barbara è opposto a quello della Panicucci. Se la bionda è ossequiosa ai limiti del buonismo, la mora è ruspante senza pungere: “Te ne hanno dette di tutti i colori: anoressico, omosessuale, cattivo. Rossana Feola ha detto che era la tua fidanzata e non le hanno creduto”. Raffaello Tonon: “Tutto vero. Rossana è stata la mia fidanzata per 7 anni e dice la sacrosanta verità. Abbiamo chiuso da un anno e mezzo. Con tranquillità. Sono stato molto innamorato di Rossana e sono stato molto male, ci ho sofferto. Di comune accordo abbiamo deciso di non pubblicizzare la nostra storia, la stimo molto”. Il direttore di Novella 2000, Alessi, precisa: “Era una storia né con te né senza di te, molto litigiosa, la chiamava Rusinella”. E pare che Rossana sia ancora innamorata. Barbarella insiste: “Ci scrivono tuoi sedicenti amici dicendo che era una copertura, ci sono arrivate diverse segnalazioni e pure dettagliate”. “No, la ragazza, cioè Rossana era una storia vera e per il futuro si vedrà. Come ho sempre detto non avevo piacere a pubblicizzare la mia vita privata prima e non ce l’ho ora”.

I social non gli hanno creduto fino in fondo ("troppo distaccato quando parla di Rossana") ma se ne faranno una ragione. Si tocca anche l’argomento del padre e la D’Urso mostra le immagini de La Fattoria come a dire: io ho filmati inediti che gli altri non hanno. Tiè! Tonon vinse e la mamma e il padre entrarono in studio. Già allora Raffaello fu glaciale con il "marito di sua mamma" e abbracciò forte lei. Il tono di Barbara è materno, avvolgente: “Papà proprio niente?”. “Zero, per essere coincisi la vita dà e toglie, ho avuto una madre che ha fatto da madre e da padre. Ricordo di aver fatto dei passi verso di lui, poi invecchiamo tutti e non se ne ha più voglia. Con mamma, invece, c’è stato sempre un rapporto di estrema dialettica, ero un bimbo linguacciuto, non facile da amare. Ora devo pensare alla mia vita che è ancora in costruzione. Un sensitivo mi disse ‘lei è un protetto’ e ci credo perché quando tutte le volte che sono cascato, mi sono sempre rialzato”. Barbara: “Da me sei protetto”. Santa Barbara da Cologno.

Bazooka

La trasmissione si accende sull’eccentrico Malgioglio, Lisa Fusco dà il via a un mercato e a una baraonda, la Yespica: "Uè viva Napoli”. Ci siamo, Barbara carica il cannone e spara: “Questa è una trasmissione dove non si sbadiglia, non ci si annoia, non si dorme”. In effetti, al mattino si dorme sempre un po’ di più. Dei Rodriguez non c’è traccia e nessuno sembra sentirne la mancanza. Domani sarà ospite Ivana e Barbara si porta avanti con il lavoro, fa la finta gnorri: “Aida è vero che tu hai detto o scritto che Luca e Ivana sono una nuova coppia”.

Tutta la verità nella #cabinarossa con Aida Yespica e Raffaello Tonon! Buona serata!! #pomeriggio5 #grandefratellovip #colcuore Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 11 Dic 2017 alle ore 11:08 PST

La venezuelana ride e fa l’evasiva mentre Tonon spiega: “Sono ancora solo amici. Non ho verificato la posizione patrimoniale di Ivana. Al momento garantisco che tra Ivana e Onesto c’è solo amicizia. Per il resto presumo che abbia iniziato un’attività regolare ma non con Ivana né con Paola Caruso che mi ha fatto morir dal ridere per l’aereo, cioè scrive ci vediamo dalla D’Urso mica a St.Tropez. Ai due amici si strappa solo che Ivana si è lasciata con Alessandro e tanti sorrisini sotto i baffi. Si chiude con "Raffaello, ti troviamo una fidanzata paziente e ricca". "Si scherza, si scherza, si scherza" precisa lui. Appunto, si scherza.