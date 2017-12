Soleil Sorge, fidanzata con Marco Cartasegna, non ha mandato giù le affermazioni di Luca Onestini durante la puntata di Verissimo. Il secondo classificato al "Grande Fratello Vip", appena uscito dalla Casa più spiata d'Italia, ha smesso di seguirla sui social e durante la puntata di "Verissimo" ha detto: "Non sento il bisogno di cercarla. So già tutto quello che c’è da sapere. È stata dura però ho metabolizzato e quel discorso è chiuso. La mia vita va avanti". Il sospetto che la fine della storia d’amore non fosse genuina è venuto un po' a tutti, anche a Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Soprattutto dopo che Cecilia Rodriguez aveva sostenuto che era tutta una messinscena. Onestini ha replicato: "Ci siamo conosciuti davanti alle telecamere e potrebbe non essere stata sincera come lo sono stato io. Credo che abbia aspettato che entrassi nel programma per fare più casino mediatico possibile, penso che sia stata una cosa calcolata".

Sono bastate queste poche affermazioni a mandare su tutte le furie un telespettatore/telespettatrice che ha commentato: "Più falso dei soldi del monopoli sto' lurido! Ha avuto anche la faccia da c*** di dire che Soleil pur di apparire è disposta a qualsiasi cosa!!! Detto da lui??!! Dovrebbe imparare un po' di educazione e di rispetto per le donne, dovrebbe prendere lezioni da Francesco Monte che non ha mai usato parole offensive x Cecilia e quando è uscita è andata a casa sua x parlarsi… Cafone ignorante". Ecco Soleil Sorgé ha fatto sapere con un semplice click che era d'accordo. Le è bastato un like al commento. Luca Onestini, invece, è andato oltre. Anche oggi ha messo mi piace alle foto dell’amica Giulia De Lellis e soprattutto della bellissima Ivana Mrazova. La modella ha pubblicato un'immagine con la piccola nipote Laurinka e Onesto ha commentato: "Che bellina, polpetta way" e tanti occhi a cuoricino. Eh sì, ha davvero voltato pagina.