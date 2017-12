Dichiarazioni d'amore in rete, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser demoliti dai social

La storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sfreccia a tutta velocità, dribbla le critiche e le invidie meglio di Neymar e si esibisce fiera sui social. Sono giovani, innamorati, letteralmente senza pensieri. Si godono la notorietà del Grande Fratello Vip e i relativi impegni. Ignazio Moser però ha sempre ben presente la sua Cechu, anzi, preso dalla gioia incontenibile e frizzante che solo l'amore sa trasmettere, condivide nelle Instagram Stories, tra una festa di compleanno, una canzone e una serata, la chat privata con "Chechu Love".

Si scrivono: "Tu sei il mio sogno, giuro"; "Tu il mio"; “Tutto quello che veramente ho voluto sempre”; "Sogniamo insieme?"; “Poi se qualche volta non mi amerai. Più potrò capire perché sei tanto per me”; "No mai”, “Ma al momento mi godo te, Che sei il top”; “Non esiste niente meglio di te". Semplici, asciutti, senza fronzoli, perfino un po' timidi. Il cioccolatino però fa una brutta fine. Nacho, infatti, aveva le migliori intenzioni: voleva rendere partecipi i fan della sua gaiezza, dimostrare che il sentimento è forte e resiste a tutte le "cime tempestose". Molti hanno compreso il senso profondo della pubblicazione: “Tutti nei primi mesi siamo dolci, come rompete!!”; "Siete bravi ragazzi! bravo Nacho e Ceci…quanti invidiosi"; “L’amore è una cosa stupenda, almeno loro si amano, voi fate solo ca***e"; “Viva l’amore un osso grosso per le cattiverie”; "Questa dolcezza farebbe bene ai cuori degli HATER!!! Fatevi una vita".

Molti altri, invece, cuori aridi e di pietra, cuori gelidi e frustrati, cuori aspri strappati dal loro corpo come lo fu quello di Davy Jones, capitano dell'Olandese Volante, li hanno derisi impunemente e si sono lambiccati il cervello sul perché della pubblicazione: “Lo facevo più riservato e più serio e invece ha capito come funziona lo showbiz… mettere in piazza tutto!!! Che dire, perfetto per il clan”; “Patetico non tiene niente di privato, ma che coppia sono?!”; “Ma la necessità di pubblicare le proprie conversazioni private??!! Io questa gente proprio non la capisco… perplessità a badilate”; “Perché è su internet, per dimostrarlo agli altri? Che fine ha fatto la privacy?"; "Io speravo che fosse un fake, invece mi state dicendo che si tratta della realtà".