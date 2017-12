Ilary Blasi e Silvia Toffanin celebrano il successo del Grande Fratello Vip con un bacio appassionato. La cornice è quella della puntata odierna di Verissimo ed è proprio la signora Totti, dal proprio profilo Instagram, a diffondere lo scatto bollente. La foto, ovviamente, viene commentata da una raffica di utenti. E non mancano le risposte del fan club della Blasi per difendere a spada tratta la propria beniamina.

"Meglio gli insulti e la volgarità di tante altre cose in tv; meglio quello che di brutto succede nel mondo. Ovvio. Continuate a vivere con la mente cosí chiusa!", è una delle repliche a chi protesta contro la "moda" dei baci lesbo in tv. Intanto la trasmissione della Toffanin contribuisce a prolungare il successo dell'ultima edizione del Gf Vip che continua a macinare ascolti e "like" anche dopo la conclusione.