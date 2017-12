Nell'ultima puntata di "Casa Signorini", la trasmissione web del direttore del settimanale "Chi", Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato le loro impressioni sugli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2 e sono tornati sull'armadiogate, il caso esploso nella Casa più spiata d'Italia.

La famiglia Rodriguez si è detta indignata e sconvolta per la dietrologia maliziosa dei telespettatori però nessuno, da Ilary Blasi e Signorini a Barbara D'Urso, tiene in debita considerazione questo "dolore". Tutti continuano a parlare della pietra dello scandalo: i 10" di immagini in diretta su Mediaset Extra dove lei è seduto nel guardaroba della De Lellis, Moser è in piedi, le ante sono accostate il più possibile e all'apice delle stesse sono disposti due accappatoi. Qualsiasi cosa stessero facendo, anche una partita a ramino, non volevano fosse ripresa dalle telecamere.

Durante la puntata, Alfonso Signorini, seduto sul bracciolo della poltrona, reintroduce l'argomento principe del GF Vip 2. Cechu non è adirata (si innervosì di più Belen al "Maurizio Costanzo Show" quando il comico Pucci fece una battuta) è andata avanti, non ha aspettato nessuno e ha seguito i suoi sogni. Così rivela che, proprio grazie all'armadiogate, ha ricevuto anche una proposta pubblicitaria da un famoso mobilificio. E il bello è che sta valutando l'offerta.

Signorini torna sull'argomento che appassiona tutti, anche i finti snob: "Ma allora il video dell'armadio?". E lei spiazza: "Secondo me è stato aggiunto dell'audio". "Ah dici per renderlo più credibile?" incalza lui. "Sì, secondo me sì". Chi sia stato non si sa. Il GF? Gli utenti dei social? Mago Merlino?

Intanto il pressing di Francesco Moser affinché la coppia li aiuti in campagna non ha ancora sortito l'effetto sperato. Ieri sera il figlio era protagonista di una serata al "Fellini Club" ed è atteso, da solo e in coppia con Cecilia, in altre discoteche italiane per tutto il mese di dicembre.