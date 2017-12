Papà Moser va da Costanzo con il figlio. E Cecilia e Ignazio diventano testimonial grazie all'armadio(gate)

Questa sera Francesco e Ignazio Moser saranno ospiti del "Maurizio Costanzo Show". Ci sarà anche Cristiano Malgioglio sempre più sicuro di aver vinto il Grande Fratello Vip. Finalmente si saprà cosa pensa davvero il padre dell'avventura del figlio irretito dalle lucine rosse piuttosto che dalle cantine dell’azienda di famiglia.

Nel frattempo l'ex ciclista frequenta la famiglia Rodriguez, dispensa baci a Cecilia e si dà alle serate in discoteca. Ieri sera una folla di ragazzine ha inneggiato adorante al neo fidanzato di Ssesilia che per premiarle si è tolto la maglietta rimanendo a torso nudo.

"Marchiati"

Madame Sisì, la drag queen amica di Nacho, ha rivelato piccanti retroscena sulle doti nascoste del piccolo Moser. Con voce querula e divertita: "Siamo pronti a entrare nell'armadio!! È nato pronto, è nato bello e nato con un bel tappo". Ma visto che sono in vena di rivelazioni, a Casa Signorini, i "Ceciazio" hanno ammesso di aver ricevuto da un'importante azienda di mobili una proposta: pubblicizzare l’armadio che già portava il nome Cecilia. Ignazio non vuole, l’argentina invece ci sta pensando (evidentemente non ha sofferto poi tanto per il fattaccio). L'armadio sta a Cecilia come la lettera scarlatta sta a Hester Prynne.