Laurea honoris causa a Renato Zero per il suo "Triangolo". Luca Onestini, medaglia d'argento, Ivana Mrazova, bronzo al GF Vip e Paola Caruso la bonas di "Avanti un altro" nonché naufraga dell'Isola dei Famosi sono i protagonisti della vicenda. Paoletta (nella foto qui sotto) nota per la risatina stridula si è innamorata di Onesto dal salotto bianco Dash di Barbara D'Urso.

"Il triangolo non l'avevo considerato"

La storia sta prendendo una piega inaspettata. In principio fu Soleil Sorge che per un briciolo di popolarità ha perso la grande abbuffata. Lasciò Luca Onestini a inizi ottobre quando era ancora uno dei tanti anonimi tronisti di Uomini e Donne. Se l’è ritrovato, sotto l’albero di Natale, più amato dello stesso vincitore del Grande Fratello Vip Daniele Bossari che sabato pomeriggio sarà a "Verissimo" con Silvia Toffanin e Ilary Blasi.

No vabbè ... Chiedetemi se sono felice ??? Innamorato Way ———————–—————————— #ONE #11 #Verissimo #UmoreAltoTuttaLaVita Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11) in data: 6 Dic 2017 alle ore 08:14 PST

Ora non le resta che augurargli il meglio. Non si sono visti né si vedranno se non per le discoteche di Milano. All’interno della casa c’era Ivana Mrazova che si frequentava da un paio di mesi con Alessandro bell'imprenditore diventato uccel di bosco dopo un solo striscione aereo. Fra Luca e Ivana l’amicizia sembra aver preso una piega diversa. A giochi fatti e finiti. Quando cioè ci si può lasciare senza che tutta Italia ti identifichi come un "povero cornuto". Per ora è solo un pensiero che nasce strisciando - come cantava Mina - qualche indizio sparso qua e là. Al terzo avremo la prova e passeremo tutti un Natale più tranquillo. Nelle more però Paola Caruso, di 8 anni più grande di Luca Onestini, non molla.

Ieri a Pomeriggio Cinque la giovane che ha scambiato Barbara D'Urso per Maria De Filippi: le ha chiesto un aiuto per coronare il suo sogno d’amore. “Siamo uguali, lui è me al maschile, ti prego aiutami” ha implorato la bionda calabrese. Nonostante fosse chiaro anche a un blocco di cemento armato che Luca era affascinato da Ivana e nonostante Gianmarco avesse fatto intendere che dubitava potesse essere la ragazza adatta al fratello: “Mah, cerca il grande amore”. Paola Caruso ha partecipato alla cena di ieri sera con i finalisti del GF Vip (non c'erano Bossari e De Lellis) e con Luca sono scattati i follow sulle reciproche pagine Instagram. Ma ahinoi, non sembra scattata la scintilla.

"Don't touch Luvana"

Ivana ha pubblicato foto con Luca Onestini e una con la sua ciccia Giulia De Lellis. Mancavano il colluttorio e la Casa, altrimenti i fan potevano fantasticare che il tempo si fosse fermato. L’intrusione di Paola Caruso non è piaciuta alle tifose della coppia "Luvana" (ebbene sì hanno già coniato l'acronimo) che hanno attaccato la calabrese sul suo profilo social, decise a non lasciarle lo scalpo di Luca. Lei ha risposto in modo assai tendenzioso: "Mi pago l’affitto e mangio e vivo sicuramente non grazie alla mia vita privata perché è evidente che valgo qualcosa. Luca neanche esisteva prima quindi andate a insultare chi non fa niente e chi ora che ha capito che la gente apprezza Luca guarda caso si è lasciata… non capisco perché non può piacermi una persona sono umana con dei sentimenti e delle emozioni, per favore BASTA… sono SCHIFATAAA". A chi si riferisce con quel "guarda caso si è lasciata?". Il bersaglio sembrerebbe la concorrente Ivana. Scommettiamo che Barbara da Cologno Monzese risolverà il giallo?