Reunion dei magnifici cinque del Grande Fratello Vip 2 ed è subito amarcord. Luca Onestini, Raffaello Tonon, Ivana Mrazova, Giulia De Lellis e Aida Yespica si sono ritrovati in occasione della registrazione di Verissimo ed è stato subito amarcord.

"Chi siete?"

I protagonisti del GF Vip stanno riassaporando la libertà dopo gli 80 giorni di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri, insieme a Luca, Raffaello, Giulia e Aida hanno registrato la puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. Era presente anche Ilary Blasi. Non ci sarà infatti una puntata di gala del GF Vip come speravano i telespettatori, bisognerà seguire il contenitore del sabato pomeriggio per rivederli tutti insieme.

Ivana con Luca Oggi registreranno la puntata di Verissimo insieme a tutti gli altri finalisti Un post condiviso da Ivana Mrazova (@ivana.mrazova_gfvip) in data: 6 Dic 2017 alle ore 03:33 PST

Ma come sono i protagonisti del GF senza GF? Giulia De Lellis è uguale: capelli, scarpe, vestiti e soprattutto stessi comportamenti pacati e affettuosi nei confronti di Ivana: "Tra poco rivedrò la mia ciccia" ha detto durante un'Instagram Story. È genuina. In più ha al suo fianco Andrea Damante e sprizza gioia da ogni singolo forellino della pelle. Si amano e non c’è ombra di dubbio. Aida Yespica è rientrata nel ruolo di femme fatale: tante foto posate e boccucce a c**o di gallina. In realtà manda baci. Rispetto a prima, ha una nuova piccola luce negli occhi, magari ha capito che è benvoluta. Con lei c’era il fidanzato Geppy Lama. Ivana è la più spontanea: tante storie su Instagram, solito sorriso a 55 denti e occhioni alla "Gatto con gli Stivali" di Shrek. Luca Onestini e Raffaello Tonon sono ancora gli "Oneston" così come si sono fatti conoscere dal pubblico. Luca è tutto un "Fuffy" e “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita” e Raffaello lo asseconda di buon grado.

"C’è del marcio in Danimarca"

Dopo la registrazione negli studi di Cologno Monzese, il gruppo si è spostato nel cuore della movida milanese. Tutti tranne Giulia e Andrea che sono tornati nella loro Verona. Aperitivo, cena e discoteca. Tutto documentato da Ivana e Alessandra Moschillo, carissima amica di Raffaello Tonon. A cena anche l'intrusa Paola Caruso, quella che ha mandato gli striscioni e il medico ex naufrago Giacomo Urtis.

Ivana e Aida sono sembrate molto a loro agio e si sono scambiate confidenze. Ma soprattutto, fra una battuta e l’altra, tira aria di scoop! Ivana e Luca sono sempre più vicini, molto più vicini, teneramente vicini. Durante la diretta Instagram di ieri, non è sfuggito ad alcun utente la tensione amorosa. Mentre la splendida modella ceca girava il video, Aida si è avvicinata: “Ragazzi cosa dite, cosa pensate di questa nuova coppia? Sì, sì, sì ”. Ivana l'ha guardata divertita e Luca, alle sue spalle: “Silenzio, silenzio". In un altro video (con tanto di cuoricino aggiunto in un angolo), Luca Onestini le mette la matita (come aveva fatto al GF Vip) sulle labbra e ricordano insieme il giochino: "Sei un? Pipistrillu… con la bocca da? Coccodrillu… Il collo da? Tacchinu…". Molto complici. Uhm, c’è del marcio in Danimarca! Difficile non pensare che stia sbocciando una primavera di sentimenti con i modi e le maniere giuste. La benedizione di Raffaello e Giulia c’è già, quella del pubblico anche.