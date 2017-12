L'eco del GF Vip non si è ancora spenta, ci sono i retroscena svelati da Ilary Blasi che nutre dei dubbi sulla storia Soleil-Onestini e i "Ceciazio" che tengono banco perché Cecilia ha un occhio per Ignazio Moser e uno per Francesco Monte. E stasera si riuniscono Oneston, Ivanellis, Daniele Bossari e Aida Yespica.

Ssesilia va più del pane in questo periodo storico. Foto e video su Instagram per dar credibilità alla favolosa storia d’amore con Moser e interviste ai settimanali per parlare dei progetti lavorativi. Ah no, per erudirci sulla vita privata. Come fosse ancora sotto le telecamere 24h. Nell’intervista al settimanale Nuovo Tv, la piccola Rodriguez ha espresso la sua opinione sull’ex fidanzato Francesco Monte, quello di "segui i tuoi sogni, non mi aspettare in questo momento" che fa molto Beautiful. Il modello farà parte del cast dei naufraghi dell'Isola dei Famosi in partenza il 22 gennaio e potrebbe tornare all'ovile, nella casa televisiva di Maria De Filippi ovvero sul trono di Uomini e Donne.

Cecilia ha dichiarato: "Se andasse all’Isola sarei felicissima per lui. Fare il naufrago è un'occasione, stai solo con te stesso e puoi chiarire tante cose". Sul trono invece è molto scettica: "Non penso che Uomini e Donne sia il contesto ideale per trovare la donna giusta però se lui sta bene io sono più serena". La morale a senso unico di Cechu: il trono, luogo deputato a nuove conoscenze sentimentali non è posto giusto, il GF Vip invece sì.

Il GF Vip ha chiuso la porta e spento le luci. Così Ilary Blasi può finalmente dire ciò che pensa. E guarda caso è in linea con la media intelligenza degli italiani. E non con quel sorprendente "ci fate sognare" verso i "Ceciazio". Al settimanale Chi ha dichiarato: "Luca? Non ha fatto in tempo a chiudere la porta che lei stava con un altro. Non mi convince come storia e non ha convinto il pubblico. Se fosse un amore costruito a tavolino non lo so. La reazione di Luca è stata elegante e poi si è rifatto tra le braccia di Tonon. Uguale, uguale a Soleil".

Non manca il passaggio sulla Real Rodriguez Family: "Jeremias non ha ancora trovato il suo posto nel mondo.. Su Cecilia ho sentito che non si sentiva libera con Monte (l'ha capito da prigioniera di un reality, ndr). Se n’è fregata delle telecamere e questo per le dinamiche del reality è stato un colpaccio. La storia con Moser? (…) Personalmente non mi sono piaciuti i modi e i tempi. Al posto di Monte non sarei entrata e l'avrei lasciata con il dubbio". Alla domanda sull'armadio risponde: "L’errore è fidarsi in toto dei social, in tv hanno pucciato su questo caso ma noi avendo visto il filmato integrale sapevamo che si sarebbe sgonfiato. Aria fritta".

Tre considerazioni: i primi a pucciare sono stati gli autori del GF Vip che non hanno smentito ma hanno atteso 7 giorni per mostrare qualcosa; il video completo è stato mandato in onda a pezzi e bocconi (prima una parte e due settimane dopo l'RVM totale) e i social non hanno aggiunto alcun audio. Chi ha seguito la diretta si è fidato dei "pucciamenti" che ha visto e sentito.