Luca Onestini, dopo il Grande Fratello Vip rispunta Soleil

Scaricato nella vita reale, Luca Onestini ha sfiorato il colpaccio. Daniele Bossari ha vinto il GF Vip con il 52% contro il 48% del giovane rivelazione di quest'edizione. Fuori dalla Casa non c'è Soleil ma una fila di pretendenti. Cosa sarà di lui, degli Oneston e delle Ivanellis?

"The bachelor"

Specchio, specchio delle mie brame chi è il più ricercato del reame? Luca Onestini. Medaglia d’argento con onore e merito al Grande Fratello Vip 2. Il famoso adagio "chiusa una porta si apre un portone" descrive a pieno la situazione sentimentale di "Onesto". Abbandonato con una lettera da Soleil Sorge a inizio della sua vita parallela, è stato adottato da una frotta di ragazzine adoranti, sconosciute e “morte di fama”. Paola Caruso l’aspetta da Barbara D’Urso, Desiree Popper, prezzemolina tv, lancia messaggi via Instagram: “una grande scoperta! Bravo Luca, un ragazzo forte ma non arrogante come ha detto la sua mamma. Cuoricino e Bellissimo”. In fila, come alla posta, spunta un volto conosciuto, quello di Soleil. Sì quella che si è fatta vedere in giro per mezz'Europa con Marco Cartasegna dopo aver detto addio a Luca dal pulpito bianco Dash della D'Urso. Soleil Stasi torna alla carica: “Sono contenta per il suo successo, come ho detto facevo il tifo per Luca e gli ho sempre augurato il meglio”.

Intanto Luca sul profilo Instagram ha scritto: “Serata indimenticabile! Un ringraziamento speciale a tutti voi che avete affrontato quest’avventura insieme a me. Grande Danielone, ora devi rispettare la scommessa #zuccarasataway. Un bacione grande al mio pipistrillu”. Ieri notte era in camera d’albergo con il fratello, Raffaello Tonon e due sue amiche, Alessandra e Asia. Scherzavano come nella Casa finché Tonon non ha aperto l’armadio. “chi C’è nell’armadio?” ha detto qualcuno e Fuffy: “Un minc***e”.

"Backstage"

Cosa resterà del GF Vip 2 oltre i numeri sbanca Auditel? I social network hanno decretato il successo di questa grandiosa e a tratti grottesca telenovela ma ora si chiedono quanto fosse sincera l’amicizia tra gli Oneston e le Ivanellis. I retroscena raccontano che Andrea Damante, Ivana, Luca e Giulia si sono abbracciati forte e ripromessi di vedersi sabato. La modella ceca ha scritto il suo numero di cellulare sul braccio della De Lellis e stamane è tornata a Milano insieme a Tonon. L'avventura continua.