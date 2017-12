C'è vita oltre il Grande Fratello Vip 2. Ivana Mrazova la rivelazione che in finale ha acciuffato il podio a scapito dell'amica Giulia De Lellis ha ringraziato i fan con un'Instagram Story rivelando cosa succederà domani.

"Il pipistrillu svolazza tra di noi"

Ivana Mrazova è stata medaglia di bronzo al GF Vip ma per lei ci sono stati 60" di domande, nessun video dei best moments e due sorprese pidocchiose: tre amiche modelle e un video della Gialappa's Band. Il minimo sindacale per non far smuovere Cgil e Cisl. Ignorata fino alla fine. Lei ha incassato con elegante indifferenza. Sul profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto con le mani a cuore: "Cicciiii, grazie a tutti di cuore, apprezzo i vostri messaggi e il vostro sostegno! Mi avete stupita! Vi adoro". Era appena arrivata a Milano con Raffaello Tonon.

Cicciiiii!!!! Grazie a TUTTI di cuore!! Aprezzo tantissimo i vostri bellissimi messagi e il vostro sostegno! Mi avete stupita! Vi adoro #ivanamrazova Un post condiviso da Ivana Mrazova Official (@ivana_mrazova) in data: 5 Dic 2017 alle ore 10:28 PST

E stasera ha voluto ringraziare i fan per tutto il supporto di questi mesi. Diretta su Instagram a modo suo: vestaglia rosa a pois bianchi, trucco leggero, sorriso stralunato e immancabile Pipistrillu di peluche in mano. Leggeva i nomi e i cognomi in italiano divertita e ringraziava per l'affetto. Un pensiero per la sua "Ciccia". "Come sapete al GF ho conosciuto Giulia, una ragazza bellissima. Stamattina mi sono svegliata senza di lei ed è stato difficile, molto strano. Mi state dando una gioia immensa, vi adoro, grazie, sono molto contenta dei vostri messaggi".

Le chiedono se rivedrà Giulia De Lellis e ha rivelato: "Sì, domani mi vedo con tutti quelli dell'ultima settimana, Luca, Aida, Giulia, Daniele e Raffaello. Faremo foto oppure anche una storia così da salutarvi tutti insieme". Ma Ivana è Ivana: “Il colluttorio? Eh no quello che mi hanno regalato non me l’hanno più dato (ci avremmo scommesso, ndr) però ora me lo compro”. “Porcona?”. “Ma noo, non si dicono queste parole dai”, sdrammatizza con il tipico accento dell’est. “Ora vi do la buonanotte, chiudo perché internet non è mio, l’ho ciulato… come si chiude? Come si fa? Certo che con il cellulare io sono proprio scarsa… aiuto…". Una mano l’aiuta.