"Vince la seconda edizione del Grande Fratello Vip...". La conduttrice del GFVip 2 Ilary Blasi resta in silenzio e la suspense cresce: gira intorno ai due finalisti Daniele Bossari e Luca Onestini tra gli applausi del pubblico in studio. E alla fine non parla ma proclama il vincitore con un bacio direttamente sulla bocca.

Si abbracciano, lui la stringe e ridono mentre il presentatore alza le braccia al cielo in segno di vittoria e Onestini esulta con l'amico il meritato trionfo. "Daniele Bossari è il vincitore" alla fine grida la Blasi fra le urla del pubblico. È un tripudio di schiuma e coriandoli. Il reality dei record, quello che degli ascolti tv incredibili e quello dei baci in bocca davanti alle telecamere.

"Per noi hai vinto tu" Il successo di Ilary Blasi come conduttrice della seconda edizione del Grande Fratello dedicato ai famosi è incontestabile. Anche Alfonso Signorini, che l'ha accompagnata nelle tredici puntate del reality, le fa grandi complimenti: "Sei bravissima e si vede quanto ami il tuo lavoro". Sul palco (a sorpresa) arrivano anche i tre figli Chanel, Cristian e Isabel per consegnarle la busta che la decreta vincitrice assoluta della trasmissione: "Mamma per noi hai vinto tu" c'è scritto sul foglio giallo con tanto di cuoricino disegnato. Lei cerca a stento di contenere l'emozione e bacia i suoi bambini: "Ma dai... c'è una trasmissione da mandare avanti". Dietro le quinte per il gran finale c'è tutta la famiglia, capitan Totti compreso che però preferisce non farsi vedere nonostante il coro diretto da Signorini che lo acclama sul palco.