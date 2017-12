Il Grande Fratello Vip ha raccontato storie che finiscono, storie che nascono, storie non dichiarate e storie che occuperanno le pagine del settimanale "Chi". Non solo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, anche Aida Yespica e Geppy Lama.

"Torero olé"

Aida Yespica, la 35enne venezuelana, si è piazzata quinta, stessa posizione di tutti i reality cui ha partecipato. Piace ma non sfonda. È entrata nella Casa fresca di fidanzamento (2 mesi) con Geppy Lama, rampollo di una ricca famiglia di imprenditori. Fino ai primi 5 aerei sembrava andare tutto bene: "Praticamente ti ha regalato un Rolex” le dice Tonon. Poi una notte galeotta con bacio a Jeremias Rodriguez ha mandato in crisi la showgirl. Geppino non ha gradito e le ha restituito il bracciale con l’iniziale del suo nome. “Sono sempre stata fidanzata, ho chiuso una storia e ne ho iniziata un’altra. Adesso voglio fermarmi e pensare a me stessa” ha commentato Aida piccata da tale comportamento.

Ieri sera, prima di uscire, il Grande Fratello Vip le ha riservato due sorprese sulla passerella: Malgioglio che ballava e la buttava fuori dall’inquadratura per il suo "one man show" e Geppy in completo di velluto rosso con baveri neri. In pratica si è vestito con la tenda del Confessionale e chissà se l'ha fatto di proposito. "Sembri un torero (lei a questo punto è il toro che incorna?). Non pensavo che venissi" è la frase con cui lei accoglie il fidanzato che non vede da tre mesi. Bene ma non benissimo. "Hai fatto il bravo?", noi eravamo rimasti a lei che non aveva fatto la brava.

Lui l'abbraccia con un certo trasporto anche se i baci lasciano a desiderare: "Come potevi pensare che non venissi? Avremo modo di parlare". Infine si sente la Yepica: "Ahi non mi dare pizzicotti". Qualche sorriso e poco dopo l’eliminazione. Quando Aida da eliminata giunge in studio, si parla di Jeremias, Predolin, Ignazio Moser (ogni volta che parla c'è da mettersi le mani nei capelli: "Ho apprezzato il suo lato di mamma", bella gaffe dopo "non sai quante madri ho rovinato…") e Impastato alla sua mercé non per la generosità dell’anima ma per quella delle sue forme. Di Geppy già non c’è più traccia: o è andato a cambiarsi oppure era già sul Frecciarossa Roma-Napoli. Insomma la bufera sembra all'orizzonte.