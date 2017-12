Le prove sono finite, i giochi sono fatti. Questa sera c’è la finalissima del Grande Fratello Vip 2. Sei i concorrenti in gara con Giulia De Lellis e Daniele Bossari principali favoriti per la vittoria di un’edizione ben congeniata dagli autori.

Vincitore annunciato

Lineare. È questo l’aggettivo più giusto per indicare il percorso di Daniele Bossari all’interno della Casa del GF Vip. L’umanità e la pacatezza nonché l’enorme rispetto verso la futura moglie Filippa Lagerback lo hanno fatto eleggere fin dalle prime settimane il vincitore della seconda edizione, un “titolo” che ha mantenuto fino alla fine. Il presentatore in auge negli anni ’90 è entrato nella Casa dalla porta rossa con un fardello di fragilità e insicurezze. Da poco aveva ripreso in mano la sua vita e ha vissuto il Grande Fratello come un percorso riabilitativo. La voglia di un riscatto professionale, il desiderio di superare i demoni interiori e il tentativo di riannodare i fili che legano ogni essere umano alla comunità. Per chi, come lui, non travalicava la linea Maginot dell’uscio della propria abitazione, non è un paradosso dire che si è chiuso in quattro mura estranee per tornare ad avere una vita sociale. Il “Maestro”, questo il soprannome scelto dai suoi compagni d’avventura, è rimasto sempre molto stabile nel gradimento del pubblico. Opera non facile in un percorso a ostacoli lungo tre mesi dove si è assistito a grandi ascese (Luca Onestini) e pesanti tonfi (Cecilia Rodriguez).

Quando c’era la classifica dei preferiti a volte era primo, a volte secondo dietro Giulia De Lellis, ma mai è scaduto agli occhi dei telespettatori. Ha meditato e ha fatto riflettere risultando molto positivo per l’armonia del gruppo. Oggi in sauna ha detto fra sé e sé: "Con almeno 3-4 persone riuscirò a ritrovarmi ne sono sicuro con gli altri non lo so, mi sono ritrovato a essere il più anziano del gruppo, chissà se ci rivedremo o ci perderemo per strada come sempre". I telespettatori hanno accolto il suo garbo in tv come una sorta di pulizie di Pasqua e sembrano intenzionati a premiarlo.