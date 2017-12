Poche ore alla proclamazione del vincitore della seconda edizione del GF Vip e Giulia De Lellis va in crisi: è senza vestito per la finale. Di positivo c’è che incassa l’appoggio di Belen Rodriguez.

“Svestita alla meta”

Giulia De Lellis, da sempre una delle favorite per il trionfo di questa sera, aveva sognato la grande serata di gala in maniera diversa. L’esperta di tendenze ama disegnare i vestiti che indossa, non sempre i risultati sono stupefacenti, anzi spesso sembra che li abbia disegnati proprio sotto l’effetto di stupefacenti, però a lei garbano e va bene così. Aveva affidato al Grande Fratello Vip, il bozzetto del vestito che la sua sarta di fiducia doveva realizzare per la finalissima e qualcosa è andato storto. Ha aspettato fiduciosa ed emozionata, ma ieri si è vista recapitare una cosa che "fa schifo al c***o, è inguardabile, sono nella m***a". E non aveva tutti i torti: milioni di telespettatori ti guardano e vuoi essere al tuo massimo non sembrare un fungo allucinogeno. Era furiosa con il GF che ancora una volta non ha avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti, semmai un solo occhio come Polifemo. Né Luca Onestini né Ivana sono riusciti a calmarla. Ha sfogato la rabbia sul visino trasformando i brufoletti in "crateri sputafuoco" e ha schiacciato un niente che aveva sulla fronte tanto da farsi venire un ponfo lividoso e spellato, quello classico che puntualmente deturpa la donna quando incontra l’ex sottobraccio alla nuova fidanzata appena uscita da uno shooting. Un dramma. Giulia, si sa, è ragazza pragmatica: “Allora siamo tutti d’accordo, lunedì diciamo che mi avete dato un joystick in testa”. Per solidarietà, chi ha visto la diretta 24h farà finta di crederle. Tornando al vestito, di due taglie più grande, sta ancora studiando le soluzioni. Non si arrende.

"Belen è con te"

Belen Rodriguez rispondendo a un commento su Instagram ha rivelato che la De Lellis è la sua preferita: “Devo dire la verità, all’inizio non la capivo. Mi sembrava un po’ accelerata, avevo sentito una battuta su mia sorella che non mi era piaciuta e me la sono un po’ presa. Con il passare delle settimane mi è piaciuta, mi piace la sua schiettezza, la spontaneità e il suo coraggio. Questa ragazza mi piace, vi piaccia o no!”. “Maledugati”, non osate contraddirla!