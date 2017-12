Malgioglio tradito dal vestito, gaffe da Barbara D'Urso

Brilla una stella nel firmamento del piccolo schermo, è quella di Crisitiano Malgioglio che, ospite a Domenica Live, ha ricordato la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip e presentato il video del tormentone "Mi sono innamorato ma di tuo marito". Dietro l’angolo però lo attendeva una gaffe.

Vincitore morale del GF Vip

Cristiano Malgioglio ha accettato l’invito del “carrarmato” Barbara D’Urso, si è seduto per l’intervista "face to face" e ha ripetuto alla lettera le medesime cose dette alla Toffanin. Ovviamente con Barbara si amano e scatta la standing ovation. “Sono impaurito di questo successo, adesso queste bambine che urlano e mi amano, non posso più uscire. Ho le palpitazioni. A casa ho lasciato l’artista e al GF ho portato me stesso” ripete Malgioglio. Il suo trash, voluto e studiato, è diventato virale sul web. Un piccolo fenomeno di costume creato dai social: è l’imperatore di GIF e meme. Non manca la frase cult: “Uhh guardate quanti uccelli, venite, guardate, quanti uccelli, solo in aria stanno perché qui sono morti tutti”.

Santa Malgy

L’istrionico cantautore regala perle: “Dentro erano tutti spaventati da me perché ero una Regina, mica una principessina, avevano il terrore perché ero il più conosciuto e quindi il più forte ma ero anche il più fragile. Mi dovevano fare santa solo per dove dormivo, c'era una puzza inimmaginabile e un'umidità... non potete immaginare. Mercoledì sarà al Maurizio Costanzo Show e poi chiuderò con il GF Vip”. Abbiamo imparato a non credergli. E sul melanoma preso in tempo: “Sono andato in pellegrinaggio a Fatima, non ho chiesto niente ma ho capito che sono un miracolato”. Sarà testimonial della campagna per la prevenzione come annunciato dal ministro Lorenzin.

“Me medesimo”

In chiusura d’intervista il terribile, imperdonabile scivolone della Regina. È il momento di sponsorizzare la nuova canzone già colonna sonora del GF Vip. Parte il video “meraviglioso” di “Mi sono innamorato ma di tuo marito” e ahi, ahi sembra che Malgioglio si stia guardando allo specchio perché indossa lo stesso abito della clip! Se ne accorge: "C***o ho lo stesso vestito". La mise non è silenziosa che non si può non ricordare di aver usato: pantaloni e mantella a strisce oblique rosse e verdi, occhiali e scarpe verdi in tinta con l’outfit. Inutile girarci intorno: sembra un classico albero di Natale. L’unica spiegazione è che abbia trovato l’armadio occupato.