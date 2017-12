Mezzo Grande Fratello Vip a Verissimo. Ignazio: non mi scuso con Monte

Parata di concorrenti del GFVip a Verissimo il programma del sabato condotto da Silvia Toffanin. Ignazio Moser ha parlato della fidanzata, della famiglia e di Francesco Monte. In studio anche Cecilia, Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio.

Tutto il resto è noia

Ma quanto ha ragione Ignazio Moser? Quanto? Forse non lo sa nemmeno lui. Ha rilasciato un’intervista alla Toffanin ed è stato noioso e soporifero. Nessun guizzo, nessun suadente colpo di scena. Quasi quasi era più simpatico quando parlava con sfacciata e impropria esuberanza di “madri di famiglia rovinate, se le s***i bene tornano tutte, ho un’agendina con le donne stellinate per prestazione, che t’importa Luca buttati se ti piace Ivana, guarda me, ecc. ecc.”. Racconta di una quotidianità normale seppur con qualche falla. Si parte dalla prima foto pubblicata su Instagram (lui e Cechu a letto insieme): “Si era martedì mattina. Con quella foto volevamo dire che quando siamo insieme stiamo bene e non ci importa niente degli altri. Non ce ne frega niente di niente”. E per questo rendono pubblica la loro vita privata. Sì, il ragionamento torna.

Ignazio ha una voce cadenzata e un po’ impastata, si capisce la metà di quello che dice (prossima tappa un corso di dizione). Domande e risposte sono come un file MP3 che ricomincia da capo tutte le volte: “All’inizio non potevamo esprimere i nostri sentimenti perché c’erano delle dinamiche personali di Cecilia, quando finalmente abbiamo potuto farlo è stato un viversi, un’esplosione. E’ nata in modo strano. Io ho avuto sempre avuto un sacco di amiche e stavo bene con le altre. Avevo un bel rapporto con tutte e scherzavo (in verità ci ha provato senza buon fine sia con Ivana sia con Aida, ndc). Con lei invece ero un po’ imbarazzato, non riuscivo a essere spensierato come con le altre ragazze. La sua purezza e semplicità mi hanno colpito. La cosa è andata avanti passo passo e quando ho iniziato a capire che ero ricambiato allora non abbiamo capito più nulla. Sì è stato un amore adolescenziale”.

Ora, ci si farà andar bene questa versione perché in fondo l’argomento non desta un gran interesse. Però: basta con la favola dell’amore adolescenziale. Ma chi l’ha detto che i ragazzini si strusciano sulle panchine delle città o tra i banchi di scuola davanti ai professori urlando (essendo loro senza microfoni): “Te lo voglio toccare, voglio fare l’amore con te sempre e sempre, sei più brava in altre cose?”. Sono due adulti travolti da un’insolita passione nel marasma del GFVip. Stavolta sull’armadio Moserino è preparato: “La storia dell’armadio è stata una grande montatura per creare visibilità al programma, mi è dispiaciuto soprattutto per lei”. E la Toffanin: “Sì hanno detto cose fantasmagoriche, scena girata di nuovo, tagliata, aggiunta” e Nacho: “Sì che hanno rimesso l’audio”. No in verità che è stato tolto. E poi cosa intende con “montatura per creare visibilità al programma”? Per logica si escludono gli erotomani telespettatori, chi resta? Ah saperlo… Il figlio di Francesco Moser ribadisce: “Non c’è stato nulla di nulla, solo un bacio. Le polemiche sulla nostra storia lasciano il tempo che trovano. Ci sarà sempre chi è a favore e chi contro”. Su Twitter, sotto l’hasthtag #verissimo non si trovava un commento a favore nemmeno a pagarlo.

La Toffanin gli chiede di Francesco Monte: “Mi dispiace, capita, è capitato anche a me. Non mi sento di aver mancato di rispetto. Ho anche cercato di reprimere i miei sentimenti perché era lei quella impegnata. Io per carattere non sarei entrato in casa perché era già abbastanza chiaro, non fa parte del mio carattere però non critico la sua scelta di averlo fatto. Per il resto non lo conosco e…” Moser jr ha il vizio di non concludere le frasi, di lasciarle a metà lasciando intendere: “ma che mi importa, ma chi se ne frega”.

Il capitolo sulla famiglia ricorda una seduta di climbing: “Ho una famiglia semplice, legata alla terra e sapevamo che il GFVip avrebbe sconvolto la nostra vita. Mio padre ha detto di fare attenzione, qualcosa cambierà. Anche in questo caso si è fatto passare un messaggio diverso, mio padre ha solo detto ‘Se vuoi vai, è una scelta tua’. Al telefono mia madre faceva la sostenuta poi quando mi ha visto è scoppiata in lacrime. Non ha sollevato critiche”. In verità, è esattamente ciò che è stato scritto anzi il padre ha aggiunto a Mattino5: “Speriamo che la tv sia finita qui e torni a vendemmiare”.

La Toffanin insiste, scava, va a fondo della questione: “Sei entrato a far parte della famiglia Rodriguez! Hai conosciuto Belen?”. Iappidu, la famiglia Rodriguez! E quello: “Mi trovo molto bene con Jere, no devo ancora conoscere il padre, la madre (vista solo nella Casa del GFVip) e Belen. Ho l’ansia, mi hanno detto che è un po’ rigida”. Si vede anche nelle foto su Instagram. Ora, la conduttrice arringa il pubblico: “Li volete vedere insieme? Volete Cecilia?” Si alza un isolato “noooooo”. Entra lo stesso. Cechu ha le tette che fanno capolino dalla giacca, Nacho la rimprovera. Eh no, Ignazio non ci siamo: ha lasciato Monte per queste imposizioni. E tu che fai? Ti bruci in tre giorni? Ssesilia risponde su Monte: “Quando sono uscita avevo un po’ di ansia, ho aspettato qualche giorno e quando mi sono sentita pronta ho chiamato. E’ venuto a casa, abbiamo parlato, mi ha spiegato delle cose. Ci siamo chiariti, lui era molto tranquillo, pensavo fosse più arrabbiato invece siamo stati sereni e abbiamo capito perché sono arrivata a fare quello che ho fatto. Se ha rancore? Non mi interessa, gli auguro il meglio, per il resto, vado avanti per la mia strada. Ho sentito che poteva andare prima a prendersi le sue cose, in mia assenza (l’ha sentito dalla D’Urso, ndc). Non convivevamo. Io avrei voluto convivere ma lui no perché stava a Roma e studiava per costruire qualcosa di più solido per la sua carriera. Capitolo chiuso”.

La presentatrice rivela: “il web scagliato contro di me per averti dato diritto di parola e la possibilità di dire la verità. Perché secondo te?”. Cechu: “Noi sappiamo la verità e non me ne frega niente degli altri. Se ti adottiamo? Sì la mia famiglia ti ama”. Una settimana fa i social network “rimproverarono” e non apprezzarono la parzialità dell’intervista della Toffanin e l’insinuazione su Francesco Monte concorrente dell’Isola invece che concorrente chiuso a piangere nell’armadio di casa sua. La conduttrice scherza: “Sapete che vi vogliono già sposati e con figli?”. Citando la famosa GIF di Valeria Marini: “Ma chii??” Cecilia ci crede: “Ci siamo detti tutto senza il microfono che ci disturbava abbastanza (eh, lo sappiamo). Io vivo alla giornata, non pianifico, se tu Ignazio sei il contrario è un problema (“no, no, peggio di te risponde”). E’ presto per capire il nostro futuro, ora cercheremo di stare più tempo insieme”. “Stanno da Dio” è l’esaltante conclusione di Silvia Toffanin. Tutto qui. Come disse la Gialappa’s Band: “la coppia meno interessante degli ultimi 35 anni”. Per fortuna tra poco ritornano le interviste agli attori de Il Segreto.

“Presto che è tardi”

Entra Lorenzo Flaherty e non ha diritto all’intervista singola. Si aggiunge alla coppia, giusto per fugare ogni dubbio che ci siano preferiti e non. Il bimbo piccolo sta bene, va all’asilo, gli ha detto: “no via papai”. Parte un servizio su quanto fosse bello da giovane e sulla sua carriera. Una frase beneaugurante al suo grande amico Daniele Bossari e sul fatto che il suo Grande Fratello Vip lo ha vinto quando ha pescato la busta “Rientra in gioco”. Il tempo per far dire a Flaherty: “Con mia moglie ci siamo baciati di più rispetto a voi. All’inizio temevo un po’ quest’avventura, alla seconda settimana mi sono sbloccato e ho iniziato a divertirmi” e poi una domanda sulla love story del secolo: “Avevi capito?” “No, io non avevo capito niente”. E non era il solo.