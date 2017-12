Cristiano Malgioglio è ospite di Verissimo. Scende le scale con un look da dark lady: tutto nero compresi guanti e foulard. Molto fashion. Lui nella casa del Grande Fratello Vip ha dato spettacolo come da Silvia Toffanin. E ha detto quanto durerà tra i "Ceciazio".

L’ultima diva del trash

Malgioglio è una diva capricciosa, intemperante e voluttuosa. Peccato solo che il trucco ricordi molto Gloria Swanson in Viale del Tramonto. Ha diritto all’intervista a due sulle poltroncine (Flaherty dieci minuti e a casa). Parte con il solito piglio: “Il GF Vip ti da un successo pazzesco, è un programma pazzesco. Ho fatto la soubrette, l’attrice, lo chef, la ballerina, sono diventato omosessuale ed etero, ringrazio Mediaset ed Endomol”. La Toffanin: “Ma te eri già famoso prima: “Sì certo. Il Grande Fratello Vip mi ha avvicinato ai giovani, sono un personaggio trasversale, amato da giovani e anziani, ma questo programma ti dà una pubblicità enorme, per strada non posso più camminare, mi fermano tutti. Anzi volevo dire ‘non chiedetemi più foto perché mi è venuta la cervicale’ a furia di fare selfie. Mettiti così, mettiti colà, la fotocamera non funziona, beh non posso più muovermi. Non ho letto e non ho visto niente però mi ha emozionato una lettera inviata da un ospedale con malati terminali ‘vogliamo che tu rimanga dentro per farci sorridere ancora’”.

Commuove e si commuove. Filmato sulla sua vita: “Vedi, questo sono io con le mie fragilità, sono felice di aver dato un’immagine diversa da quella della mia forza. Ho lasciato l’artista a Milano e nella casa sono stato Cristiano. Ecco questa è una cosa importante”. L’ha già detta 999mila volte, alla prossima vince ricchi premi e cotillon. Quando stai per irritarti con Zia Malgy, scoppi a ridere: “Silvia, ti volevo dire una cosa, forse non ci crederai ma giuro devi credermi, ho detto che non volevo interviste, non volevo niente però sono scappato a Verissimo per l’enorme affetto che ho per te. Ti ammiro, sei una creatura solare e una grande signora. Ti ho citato tantissimo al GF, ti adoroooo”. Malgioglio è già andato da Chiambretti ed è atteso a Domenica Live. In casa ha ricordato con frequenza un’altra presentatrice Barbara D’Urso. E la memoria non ci inganna.

"Il pedaggio"

Altra clip sulla sua vita ricca di successi e canzoni patrimonio della storia musicale italiana. Si rientra in studio e Malgioglio: “Sono diventato gay per colpa di Carmen Miranda e il suo ticuticuticuta. Se la mia famiglia aveva capito che sono gay? Non ci voleva la zingara ma non me l’hanno mai chiesto. Da giovane non ho mai subito attacchi di omofobia e dico grazie a Dio che esistiamo, sono un portavoce della comunità omosessuale”. Passa di palla in frasca come se a tratti perdesse il contatto con la realtà. “Chi vince il GFVip? Ma amoooree l’ho vinto io. Ti devo dire una cosa, forse non ci crederai (e a questo punto, aggiungiamo noi, sarebbe anche comprensibile) ti ho sognato nella casa. Sei una delle quattro donne che sognavo, ci baciavamo”.

La Toffanin crede di fare una battuta: “Sei alla ricerca di lavoro?” e quello: “Non ci crederai ma vorrei tanto lavorare con te, farei qualsiasi cosa anche portare gli ospiti”. E anche qui: ci risultava che volesse lavorare ad Amici con Maria De Filippi. Anche lui deve pagare il ticket dell’armadio: “Allora vi racconto quest’armadio maledetto (ride)… ma sei sicura te lo devo raccontare? (ride) Si sono nascosti per fare un giochino… si sono nascosti nell’armadio per non farsi trovare perché avevo fatto il pane e li cercavo per la casa. Poi cosa hanno fatto non lo so (ride). Dai, non è successo niente di quello che si favoleggia”. Il saggio dice: “una risata vale più di mille parole”. E la Toffanin “ci sono stati 48” per la precisione, li hanno pure contati”. Il bicchiere fa presto a svuotarsi (citazione). Ultimo domandone: “Durerà la storia tra Cecilia e Ignazio?” e Malgioglio si traveste da aspide di Cleopatra: “Penso che durerà 3 o 4 mesi comunque voglio essere il loro testimone di nozze”. Il bacio della vedova nera.