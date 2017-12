Una flotta aerea ha attraversato il piccolo spazio aereo della Casa del Grande Fratello Vip tra il sorriso fanciullesco di Ivana Mrázová, le lacrime di Daniele Bossari e il "bomberismo" di Luca Onestini.

"Allacciate le cinture"

Un traffico aereo che nemmeno a Fiumicino nel mese d'agosto. Ci mancavano solo le Frecce Tricolori a volteggiare nel rettangolo di cielo visibile ai reclusi del GF. Gli ultimi giorni sono scivolati via tra leggerezza e magone. Perfino il Grande Fratello e la Grande Sorella (uomini e donne della produzione dietro le quinte 24h) sentono il clima da ultimi giorni di scuola e voglia di tuffi in mare. I nuovi messaggi hanno dato la stura agli ultimi tre giri, quelli che separano il vincitore dal primo degli sconfitti. Perché si tratta pur sempre di una corrida con premio. La prima lingua fluttuante era per Luca, il terribile colosso dal cuoricino di panna: “Luca CoffeeWay? Roberta 88” e poi una dichiarazione d’amore da lucine rosse (citazione Simona Izzo): “Luca ti amo, ti aspetto dalla D'Urso. Paola Caruso, la bonas di Avanti un Altro (all’inizio non crede che sia lei ma Tonon ritiene che sia nello stile della bombastica bionda). Dentro la Casa è stato scaricato da Soleil come un sacco di patate e tre mesi dopo, fuori la Casa, lo aspetta una fila di donne che quella che spunta al supermercato quando hai una fretta che ti divora vivo è nulla al confronto.

Raffaello Tonon, Ivana e Giulia De Lellis sono contenti e gli chiedono se si senta pronto a far la volpe con i cani che lo rincorrono come in "Marnie". E Onesto, dai capelli lunghi color ruggine, reagisce in modo sorprendente: “Belli, belli, mi fanno piacere". Si avvicina a Ivana sempre più dubbiosa dell’esistenza del suo Alessandro: "Vedrai che lo trovi, ma scherzi? Impossibile che non ci sia. Adesso vedi anche te, esci e capisci tante cose… siamo giovani ma neanche troppo, non bisogna perdere tempo con le persone sbagliate!". E lei: “Assolutamente no!”. Una dichiarazione dolce e delicata come la panna. Il terzo sms con le ali è per Luca e Daniele Bossari: “Dani tu hai cuore, grazie per le parole a Lu. Unknown” ovvero la sconosciuta pazza di Onestini. I due non sanno a quale episodio si riferisca ma qualsiasi gesto di consenso è ben accetto.

"È finita"

"La solitudine è nera e non è sera, la solitudine è sporca e ti divora" cantava Biagio Antonacci. Ecco Daniele Bossari sembra aver provato questo stato d’animo e piange, piange fin quasi al singhiozzo quando passa il suo aereo: "Dani grazie per tutte le emozioni. I fans". Bossari si mette in piedi sul panchetto e alza le braccia al cielo: "Me lo prendo tutto questo messaggio". Si stende sulla sdraio e continua a piangere mentre sopraggiunge Luca: "Che viaggio, che viaggio, stiamo tornando al porto, è la chiusura di un'avventura”. Forse non ha subìto un cambiamento da rivoluzione copernicana però ha ricaricato le batterie esauste dell'autostima ed ha una certezza: non sarà mai più solo.

"W la sincerità"

Sta bene pure quando ha la faccia dipinta da coniglio triste e da pesciolino Dory: Ivana da Vimperk è una favolosa ratatouille. Una dose di bellezza, una di intelligenza, un’altra di simpatia, un pizzico di ingenuità, un pizzico di carattere, un tocco di eleganza e uno di squisita goffaggine. Non ha alcun bisogno di selfie con espressioni bamboleggianti, i suoi pori irradiano fasci di purezza. La prova è il commento al suo striscione: "Iva – 2M fiera di te 8 Fans”. Chi è? "Che bello, è la mia agenzia, grazie”. Perdindirindina, questo è uno scoop. Anche le agenzie dei gieffini mandano striscioni. Ivana, una spanna sopra gli altri.