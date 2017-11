Moser si schiera con i Rodriguez e dichiara guerra a Barbara D'Urso

Tutti per uno e uno per tutti. I Rodriguez+Moser vanno alla guerra catodica con Barbara D’Urso. Questa volta è Ignazio Moser a prendere posizione. Anche lui dice no al salotto “bianco Dash” di Cologno Monzese.

"Invasioni barbariche"

Dopo Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Francesco Monte, il nuovo cognato è Ignazio Moser. L’unico capace di uscire da una Casa ed entrare in un’altra nel giro di 24 ore, quella dei Rodriguez. Come prevedibile, il ciclista ha rifiutato l’invito a Domenica Live perché, secondo il suo punto di vista, la D’Urso è stata barbarica. “Sono abituato a sentirmi dire qualsiasi cosa sul mio conto e non mi importa. Ma in questo caso devo proteggere la mia ragazza, è stata attaccata già abbastanza.Le ha fatto del male e io non faccio ospitate da persone che non hanno avuto rispetto di Cecilia e sopratutto da chi le ha fatto del male mediatico. L’episodio dell’armadio? Nato per creare scandalo televisivo senza fondamento. Quindi che dica ciò che pensa, non mi tocca nulla. Aver rifiutato l’invito della signora è una scelta mia”, così parlò il prescelto. Ora, il padre Francesco ha urlato ai quattro venti: “E’ andato via proprio nel momento della vendemmia quando c’era da occuparsi del raccolto, ora torni a vendemmiare”. Dovrà aspettare perché Moserino, prima di tornare in azienda tra valli e vigneti, deve presenziare a Verissimo, a Mattino5, all’Art Club di Desenzano il 6 dicembre (potevano scegliere una foto migliore per la locandina) e il 16 dicembre al Donoma di Civitanova Marche.