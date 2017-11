Grande Fratello Vip, la finale con Belen tra giallo e smentita

Belen Rodriguez non parteciperà alla finale del Grande Fratello Vip di lunedì 5 dicembre. Il piccolo giallo è durato 24 ore, poi la precisazione su una fanpage Instagram dell'argentina.

"Finte Fake News finte"

In effetti la Belen senior stava alla finalissima come Antonio Razzi all’italiano. Nel senso che non c’entra. Tutto ha avuto origine da sei pagine dedicate dal settimanale “Chi” alla Rodriguez Family. Prima Francesco Monte che porta via i suoi effetti personali dalla casa dell’ex fidanzata Cecilia, poi Belen paparazzata all’aeroporto con “look molto rock e super fashion da diva” e infine l’intervista ai fratellini minori. In queste sei pagine è finito un refuso che riguardava Belen. Si raccontava di una sua presenza all’ultima puntata del GFVip in un “ruolo molto movimentato”. Di più non si poteva dire, il resto era top secret. La notizia ha fatto il giro del web, gli utenti si sono fidati dell’autorevole settimanale di gossip e hanno espresso la loro opinione. Chi era felice, chi era scontento della presenza della “capoclan”, chi lamentava il monopolio televisivo e chi si chiedeva: “ma che c’azzecca?” di dipietrana memoria.

Cechu e Jeremias sono stati eliminati, Ignazio pure, quindi non poteva essere l’ennesima sorpresa per un componente della famiglia regnante senza regno. E allora? Il terrore correva sulle tastiere: è lì per annunciare la conduzione del GFNip (possibilità che lascia il pubblico e parte degli addetti ai lavori perplessi, ndr) ? Twitter si è organizzato come fece con Cechu e Ignazio per l’ “armadiogate” e ha elaborato l’hashtag #nonvogliamobelenalgf, da far entrare in tendenza per mandare un messaggio chiaro a tutto il panorama "radiotelevisivostampato".

Poche ore dopo il profilo “iostoconbelen_” su Instagram ha pubblicato un collage con la notizia di Belen al GFVip: “Bufalaaa, Belen non parteciperà”. Tra i commenti anche quello di Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, nonché firma di uno dei pezzi sui Rodriguez, nonché fra gli autori del GFVip: “Non sarà ospite. E’ stato un errore di battitura in macchina del giornale. Spiegheremo sul prossimo numero CHI grazie mille”. Quindi non si tratta di una bufala, di una notizia inventata, ma di una grossolana svista. Perché se richiede una settimana di tempo per essere “spiegata” evidentemente qualcosa bolle in pentola e un fondamento su un ruolo “movimentato” c’è. Grazie al refuso, si parlerà ancora di Rodriguez. Per i curiosi, la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità tra una settimana in edicola. Alé