Cecilia e Jeremias snobbano Barbara D'Urso. E lei si vendica

Il Grande Fratello Vip è stato ribattezzato Casa Rodriguez. I due fratelli Cecilia e Jeremias in Casa, Belen onnipresente nei discorsi, nei messaggini, nelle ospitate. Stasera il tris argentino concede il bis: sarà presente al gran completo al Maurizio Costanzo Show. Un privilegio non concesso a Barbara D’Urso.

“Rodriguez Forever”

Un po’ come la gramigna: non te ne liberi mai. Loro malgrado fanno notizia. Specie se compatti a testuggine rifiutano di andare a Pomeriggio 5 nel salotto “bianco Dash” di Barbarella. Ora, la D’Urso, che regala il suo cuore ai figli, a tre milioni di telespettatori, a Ricci di Striscia La Notizia (“Lavoro per te, anche oggi ti ho dato materiale per i Nuovi Mostri”) e a Trenitalia (beh, un po’ meno), ha invitato Jeremias e Cecilia e si è beccata un doppio due di picche.

Per “vendicarsi” ha disseminato il percorso con una serie di polpette avvelenate. L’ultima ieri pomeriggio. Si favoleggia di un bacio tra Luca e Ivana, la modella sconosciuta per Blasi-Signorini e osannata dai social, quella che sussurra all’albero di Natale: “Che bello che sei, ti bacio anche se sei finto”. La D’Urso chiede ai suoi “preparatissimi” ospiti se è vero e ovviamente non lo è. Ecco il gancio: “Luca che è una persona carina e educata, rispetta il fidanzato di Ivana che l’aspetta fuori. Così si fa, mia madre per il tempo che l’ho avuta, così mi ha insegnato. Si rispetta chi non c’è”. Domenica invece: “Cecilia non è solo la sorella di Belen, possiamo parlare del suo lavoro? Che lavoro fa?” e l’opinionista Karina Cascella: “Non ce l’ha un lavoro, come me nemmeno lei ce l’ha” e lei: “Te fai l’opinionista”, “Cechu manco quello”, “Allora farà la modella”, e di nuovo la Cascella: “E per chi sfila? Io non l’ho mai vista”. Poi Barbara ha annunciato che domenica intervisterà Lorenzo Flaherty. Tradotto, non Ignazio Moser. In poche parole: Barbara ha preso la pala ed è decisa a sotterrare i Rodriguez.

“Par Condicio”

Per una D’Urso contro, c’è una Panicucci a favore. Unico punto in comune (secondo Striscia La Notizia) è l’illuminazione divina. A Mattino5, la famiglia Rodriguez è incensata. Portati in trionfo come Cesare lo fu a Roma dopo la conquista della Gallia dal 58 al 50 a.C. Se Barbarella sposa la tesi del mancato rispetto, Federica esulta per la presenza di Jeremias in studio, ci ricorda che “tutti e tre sono degli esempi” e sostiene la versione che quando l’amore è finito è finito, che Cecilia è stata coerente e si è fidanzata con Moser dopo aver lasciato Francesco Monte. Sempre per riportare in equilibrio la bilancia, la bionda conduttrice si schiera a favore dei “Ceciazio” anche quando non mantengono l’aplomb cui ci hanno abituati. Ieri mattina, un giornalista ospite in studio ha rivelato che la neo coppia con Jeremias e un’amica hanno fatto un gran baccano in una camera d’albergo disturbando gli altri ospiti che si sono lamentati. Un po’ di sano divertimento e allegria, che sarà mai, è stato il commento della Panicucci.

“Scompagni a morte”

Cecilia Rodriguez ha spiegato, dalle pagine amiche del settimanale Chi, i motivi del suo gran rifiuto a Pomeriggio5: “Nel suo programma ho sentito frasi impronunciabili e devastanti. Frasi che offendono tutte le donne (…). Trovo tutto questo molto scorretto, illogico oppure logico se si segue la strada di fare polemica e ascolti usando, maltrattando il nostro nome. Afferma che fa share senza di noi?Eppure parla solo di noi, ci sono opinionisti che sparlano di noi. E’ normale? Sono solo io a pensare che non ha una logica? (…). Alimentare le polemiche significava solo fare il gioco che una certa tv impone. Quindi sa che le dico? Amen. Comunico alla D’Urso che viviamo lo stesso con o senza di lei”. Cechu chiude e si prepara alla prima serata di lavoro in coppia con Moser.



Strisciante Striscia

Ad Antonio Ricci, si sa, tutto è permesso. Ieri è andata in onda la rubrica “Fatti e Rifatti” e la protagonista era Cecilia Rodriguez. Si sarebbe rifatta naso e seno e fin qui nulla da eccepire. Ma arriva il commento di Greggio: “Cecilia non è ancora entrata negli anta, ma nelle ante sì, eccome!”. D’altra parte la “donna è mobile”.